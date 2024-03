Vláda chce podle Fialy zmírnit negativní dopady dostavby Dukovan na okolí

Vláda chce zmírnit negativní dopady chystané dostavby jaderné elektrárny v Dukovanech na Třebíčsku na okolní obce a města a naopak udělat z této strategické investice výhodu pro celý region. Novinářům to řekl premiér Petr Fiala (ODS) po dnešní návštěvě dukovanské elektrárny a jednání s představiteli tamní samosprávy i podnikatelů. Například na trvalé i dočasné dopravní stavby stát v příštích letech vyčlení téměř 14 miliard korun. Vypracuje také studii o dopadech stavby na zaměstnanost či životní prostředí v okolí elektrárny, výsledky by měly být na podzim.

Premiér uvedl, že dostavba jaderné elektrárny v Dukovanech bude bezpochyby přínosná pro celou republiku. Má být ale současně příležitostí k dalšímu rozvoji také pro obce a města, kterých se bezprostředně dotkne. Tak obrovský projekt podle něj potřebuje spolupráci všech, kterých se týká, aby bylo možné odstranit možná rizika a omezit negativní dopady stavby. "Všichni si uvědomují, jak je důležité věnovat se těm dopadům na region, na oba kraje," řekl.

Podle hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka (ODS a STO) bude potřeba připravit trasy pro přepravu nadrozměrných dílů pro nový dukovanský blok, a také trasy na přepravu materiálu a osob. Uvedl, že kraj by měl z avizovaných skoro 14 miliard korun dostat na tyto trasy v součtu okolo čtyř miliard korun. Jihomoravský kraj by měl na stejný účel dostat 2,3 miliardy korun, doplnil jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Výstavba v Dukovanech bude mít podle Schreka i další úskalí. "Potřebujeme připravit naše území z hlediska zaměstnanosti, bydlení, bezpečnosti, veřejných služeb, zdravotnictví," řekl hejtman. Uvedl, že podle předpokladu by na Třebíčsko mohlo v příštích deseti letech přijít kvůli přípravě nových bloků a jejich výstavbě 3000 až 5000 lidí. Někde budou muset žít, mít lékaře, případně školy pro děti, dodal.

V tendru na stavbu nového bloku v Dukovanech předložily nabídky francouzská EDF, korejská KHNP a americká společnost Westinghouse. Vláda pak vyzvala už jen dva uchazeče - EDF a KHNP - k předložení závazných nabídek ke stavbě až čtyř nových reaktorů v Dukovanech a Temelíně, a to do poloviny dubna. Fiala předpokládá, že vláda o vítězi tendru rozhodne v polovině tohoto roku. První reaktor by měl být v Dukovanech spuštěný v roce 2036.

Pro financování strategických investic zvažuje stát za jasně garantovaných podmínek využít i peníze z penzijních fondů, případně peníze pojišťoven. "To jsou volné prostředky, které by bylo možné využít právě k přípravě těch důležitých infrastrukturních a energetických staveb," uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech na Vysočině.