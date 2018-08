Transparency International poslala podnět proti Babišovi

Po hodině demoličních prací spadla pěší lávka přes Labe v Nymburce do řeky. Město ji nechalo zbourat, protože byla v havarijním stavu a hrozilo, že se zřítí.

Míra nezaměstnanosti ve Spojených státech v červenci klesla na 3,9 procenta z červnových čtyř procent, tvorba pracovních míst však zaostala za očekáváním. Vyplývá to z dnešních údajů amerického ministerstva práce.

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) varuje před odškodněním podvedených klientů H-Systemu pomocí zvláštního zákona. Mohlo by to podle něho otevřít "Pandořinu skříňku". Řekl to v rozhovoru pro server Idnes.cz.

Opoziční Piráti nominovali šest svých zástupců včetně předsedy strany Ivana Bartoše do Rady vlády pro informační společnost. Učinili tak dnes na základě červencové výzvy, kterou premiér Andrej Babiš vyslyšel.

Vicepremiér Jan Hamáček požádal předsedu Sněmovny Radka Vondráčka o to, aby co nejrychleji svolal schůzi dolní komory k novele o zvýšení důchodů

Kongres USA bude řešit návrh zákona výrazně zostřujícího sankce proti Rusku kvůli vměšování Moskvy do amerických prezidentských voleb. Sankce míří na politiky, oligarchy i energetické a ropné projekty.

