Těžká raketa SpaceX zdárně odstartovala, jeden stupeň skončil v oceánu

Zatímco oba pomocné vzletové stupně, které se po úterním startu oddělily od rakety Falcon Heavy soukromé americké společnosti SpaceX, bezpečně přistály v areálu Mysu Canaveral, první stupeň centrální části nosiče se neplánovaně zřítil do Atlantského oceánu. Oznámil to zakladatel SpaceX Elon Musk, který i tak premiérový let nejsilnější rakety současnosti označil za mimořádný úspěch.