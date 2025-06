STAN žádá zmrazení peněz za bitcoiny do vyšetření jejich původu

3. 6. 2025 – 8:12 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) navrhne vládní koalici zmrazit peníze získané za bitcoiny, které přijalo darem ministerstvo spravedlnosti, dokud se neprověří jejich původ a okolnosti přijetí.

Dnes o tom rozhodlo vedení hnutí. Zároveň STAN žádá prověření, proč ministerstvo pod vedením Pavla Blažka (ODS) neinformovalo před přijetím bitcoinů policii a Finanční analytický úřad (FAÚ).

Podle Starostů je nutné co nejotevřeněji o aféře komunikovat a zodpovědět všechny otázky veřejnosti. "I my potřebujeme znát odpovědi na problematické aspekty celé věci, jako je motivace dárce, legálnost původu prostředků, které stát získal, či případných procesních pochybení," uvedlo hnutí v tiskovém prohlášení.

Hnutí také žádá, aby jeho náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák zůstal ve své pozici i po nástupu nového ministra, kterého vybere premiér Petr Fiala (ODS) místo Blažka, jenž kvůli aféře podal demisi. Dvořák podle STAN musí mít veškeré informace, které se budou týkat bitcoinového daru. "Máme-li nést spoluodpovědnost za vládnutí, musíme mít jistotu, že máme všechny potřebné informace," uvedlo hnutí.

Záležitostí kolem daru pro ministerstvo spravedlnosti se bude v úterý zabývat vedení vládní koalice, ve středu i kabinet. Opozice kvůli přijetí bitcoinů volá po demisi vlády.

Kryptoměnu ministerstvu spravedlnosti daroval Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Státu darovaná kryptoměna vynesla miliardu korun, kterou Blažek navrhl rozdělit na různé účely v rozpočtu.

Končící ministr v pátek uvedl, že na transakci nebylo nic nelegálního a neprokázalo se, že by dar pocházel z trestné činnosti. Pokud by k takovému závěru dospěly soudy v budoucnu, finanční prostředky by podle něj stejně zabavily a odvedly do státního rozpočtu. Podle některých médií mohou být peníze výnosem z nelegálního trhu s drogami. Věcí se zabývá policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci prověřuje kauzu související s darem pro podezření ze tří trestných činů včetně zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti.