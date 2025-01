S kým žije Mára z Ulice? Kryštof Rímský se šel kvůli Tereze léčit ze závislosti, jsou spolu už 25 let

Herec Kryštof Rímský, známý především ze seriálu Ulice, kde ztvárňuje roli otce rodiny, žije už více než 25 let se svou manželkou Terezou. Tento vztah je pro něj nejen dlouhodobý, ale také zásadní v jeho životě. Ve skutečnosti je pro něj role manžela a otce tou nejdůležitější, kterou kdy měl. Společně vychovávají dva syny – osmnáctiletého Tobiáše a třináctiletého Johana. Přestože dnes působí jejich rodinný život harmonicky, nebylo tomu tak vždy. Kryštof si prošel velmi těžkým obdobím, které málem zničilo nejen jeho kariéru, ale i osobní život.

Temné období závislosti

V minulosti se Kryštof potýkal se závislostí na drogách, konkrétně na heroinu. O svých zkušenostech otevřeně promluvil například v podcastu (Ne)závislá. Přiznal, že drogy ho fascinovaly už od dětství, kdy četl knihu My děti ze stanice ZOO. Jeho babička, která pracovala jako výchovná poradkyně, už tehdy měla obavy, že by se mohl vydat špatnou cestou. Bohužel se její obavy naplnily. Kryštof se dostal do bodu, kdy jeho jediným cílem bylo získat další dávku. „Člověk nemyslí na nic jiného, než na to, aby si zase dal dávku. Nedokážete racionálně přemýšlet,“ vzpomínal na toto těžké období.

Jeho závislost měla vážné důsledky – rodiče ho vyhodili z domova a on se ocitl na dně. „Měl jsem menší avantýru. Byla velká, ale krátká. Byl to tak měsíc, ale natvrdo – a bylo to i s jehlami. Říkal jsem si, že už je to průšvih, že s tím musím něco dělat, že si sám nepomůžu – zvlášť poté, co mi řekli, že chcípnu, když v tom budu pokračovat,“ přiznal herec.

Láska jako záchrana

Zlom v jeho životě nastal, když poznal svou současnou manželku Terezu. Ta se o jeho závislosti dozvěděla a dva dny před Vánoci ho vyhodila z domu. Tento krok byl pro Kryštofa klíčový. Uvědomil si, že ji miluje natolik, že je ochoten se změnit. Rozhodl se podstoupit léčbu a bojovat se svou závislostí. Tereza mu byla během tohoto náročného období velkou oporou a pomohla mu překonat jeho démony. Dnes Kryštof svou minulost netají ani před svými dětmi a otevřeně o ní mluví.

Rodina jako opora

Dnes je Kryštof Rímský vděčný za svou rodinu, která ho motivuje k tomu, aby odolával pokušení a vedl zdravý život. Jeho manželka Tereza, která pracuje jako účetní v jedné z významných producentských společností, se drží spíše v ústraní a na veřejnosti se objevuje jen zřídka. Život po boku známého herce nemusí být vždy jednoduchý, ale Tereza se s tím dokáže vypořádat.

Zdravotní komplikace a výzvy v manželství

Kromě boje se závislostí se Kryštof potýkal i se zdravotními problémy. Od dětství trpí vrozenou srdeční vadou a v roce 2000 mu byla voperována mechanická srdeční chlopeň. Přestože jejich manželství trvá už čtvrt století, Kryštof přiznává, že ne vždy bylo vše růžové. „Pokud je vztah dlouhodobý, tak víte, že se děly různé věci, ať už zdravotního rázu nebo citového. Ne vždy je to růžové a ne vždy černé,“ řekl herec.

Kryštof se také zamýšlel nad otázkou nevěry v manželství. Podle něj je důležité, aby si partneři v takové situaci vše vyříkali a zvážili, zda má jejich vztah smysl pokračovat. „Hlavně by si měli říct, jestli to stojí za to v tom pokračovat. Jestli si chybí, jestli mají společný humor, protože bez toho to nejde,“ dodal.

Příběh Kryštofa Rímského je důkazem, že i z těch nejtěžších životních situací je možné se dostat, pokud má člověk pevnou vůli a podporu svých blízkých. Jeho manželství s Terezou je nejen příběhem lásky, ale také příkladem toho, jak důležitá je vzájemná podpora a odhodlání překonávat překážky společně. Dnes je Kryštof nejen úspěšným hercem, ale také milujícím manželem a otcem, který si váží svého druhého šance na život.