Pražský magistrát a městské části odmítají spoluúčast na platech nepedagogů

Pražský magistrát a městské části odmítají, aby na ně stát přesunul část financování platů nepedagogických pracovníků ve školách. ČTK to sdělili zástupci samospráv v reakci na úterní dohodu vládní koalice odsunout jednání o uvolnění dalších peněz pro uklízečky, školníky či kuchařky do poloviny roku, až bude možné rozpočet přehodnotit podle výsledků hospodaření státu. Praha zřizuje střední, vyšší odborné, speciální, jazykové a základní umělecké školy. Základní a mateřské provozují městské části.

"V případě, že by zřizovatelé měli platit nepedagogické pracovníky, tak je nutné, aby to bylo zohledněné v rozpočtovém určení daní a zároveň, aby byla vyřešena spádová turistika a spádovost u středních škol," uvedl pražský radní pro školství Antonín Klecanda (STAN). Dodal, že Praha již nyní doplácí na asistenty 10.000 dětí z Ukrajiny, kterých je potřeba více, než ministerstvo platí.

Případné hrazení platů nepedagogických pracovníků z vlastních rozpočtů odmítají i městské části. Například místostarosta Prahy 3 pro školství Filip Málek (Praha 3 Sobě) rovněž zmínil složitou situaci ve školství danou vlnou uprchlíků z Ukrajiny, jejichž děti podle něj tvoří 12 procent žáků mateřských a základních škol v městské části. "I díky nepedagogickým pracovníkům tuto situaci školy v Praze 3, jež jsou na hraně svých kapacit, velmi dobře zvládají," uvedl.

Dodal, že ministerstvo navrhuje změny financování v době, kdy již má městská část schválený rozpočet a hledat v něm miliony korun navíc by znamenalo omezovat naplánované projekty. "Vezmu-li v potaz nákladovou stránku, tak bychom podle ministerského návrhu měli našim školám a školkám v Praze 3 saturovat zhruba 30 pracovních úvazků, což může odhadem vycházet na výdaj kolem 15 milionů korun ročně," sdělil. Ministr Mikuláš Bek (STAN) podle něj tvrdil, že se změna bude týkat méně než jednoho procenta úvazků, ale jenom školách zřizovaných Prahou 3 to vychází na více než tři procenta.

"Praha 11 nedisponuje dostatečnými prostředky na úhradu platů nepedagogických zaměstnanců. Museli bychom v takovém případě žádat o finanční výpomoc magistrát," uvedl k situaci radní Prahy 11 Michal Veselský (Praha 11 Sobě/Zelení). Podobně se vyjádřil mluvčí Prahy 4 Jiří Bigas. "Nemůžeme tyto náklady hradit z vlastních prostředků městské části, protože je nemáme" uvedl.

Za nepřípustný označila postup vlády místostarostka Prahy 6 Mariana Čapková (Piráti). "V rozpočtu školství, který je i tak dosti napjatý, řešíme každou korunu. Uvědomujeme si situaci a podmínky, za nichž nepedagogičtí pracovníci fungují, jejich práce si vysoce ceníme, a víme, že se rozhodně nejedná o lehkou práci. Budeme se ale samozřejmě snažit hledat řešení v případě, že to bude nutné," sdělila.

Ani Praha 12 nemá podle mluvčí Petry Svobodové na zaplacení pracovníků peníze. "Pokud by tato povinnost byla přenesena na zřizovatele, muselo by tomuto kroku přecházet jasné definování, z jakých finančních zdrojů bude tato nová povinnost hrazena," uvedla. "Vedlo by to k rušení pracovních míst, případně celých jídelen, které není čím nahradit," řekl radní Prahy 1 David Bodeček (nez., dříve Piráti). Pro městskou část by to znamenalo nárůst nákladů v řádech desítek milionů ročně, dodal.

Na zaplacení 2000 nepedagogických zaměstnanců v regionálním školství chybí zhruba 800 milionů korun. Vláda chce podle předsedy školských odborů Františka Dobšíka o navýšení rozpočtu jednat až v půli roku. Bek v úterý uvedl, že kabinet přichystá rozvolnění pravidel pro úvazky nepedagogů ve školách. Díky tomu podle něj budou ředitelé škol moct rozhodovat, jak naloží s penězi, které dostanou. Například na zaplacení části úvazku nepedagoga budou moci použít jiné peníze, které má škola k dispozici.