Pokračuje spor nové polské vlády s opozicí o média

Několik desítek přívrženců polské opozice v noci na dnešek demonstrovalo před sídlem polské státní agentury PAP a uvnitř zůstává několik poslanců opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS), včetně bývalých ministrů Piotra Glińského a Przemyslawa Czarneka. Nového šéfa agentury, jmenovaného ministrem kultury, dosud nevpustili do ředitelny.

Nový šéf PAP Marek Bloński podle soukromé televize TVN 24 hodlá agenturu velice rychle navrátit „na správnou cestu“. Politici PiS naopak tvrdí, že jsou uvnitř budovy, aby bránili „ústavní pořádek“ v zemi a zabránili nové vládě v „uzurpaci“ veřejnoprávních a státních médií. Ty posledních osm let ovládala PiS, připomínají kritici, vytýkající bývalé vládní straně pokrytectví.

Bloński zdůraznil, že usiluje především o obnovu veřejné mise agentury. „Kdybych uslyšel, že mám otočit vyznění, protože dříve to bylo ‘jejich’ a teď to má být ‘naše’, tak bych v rozhovoru (o jmenování do čela PAP) nepokračoval. Nic takového jsem ale od ministra neslyšel, a tak jsem to v dobré víře přijal,“ řekl.

Zdůraznil, že mu jde především o obnovení práce agentury, aby odpovídala normám profesionální práce, stanovenými v PAP před téměř dvěma desetiletími. Za nezbytný pokládá audit a analýzu produktů PAP v posledních letech. „Určitě ale nebudeme fungovat tak, že teď zavřeme či zrušíme vše, co bylo,“ dodal.

Totéž podle něj platí i o novinářích, kdy nezáleží odkud přišli, ale jak jsou schopní a jak pracují. Aktuální situaci přirovnal k urgentnímu příjmu pacientů, kdy se nejprve třídí, kdo potřebuje pomoc nejnaléhavěji.

Fakt, že dosud nemá přístup do své nové pracovny, mu nebrání řídit agenturu. „Mnohokrát jsem od poslanců vyslechl výčitky, že konáme na základě usnesení Sejmu. To není pravda. Nejmenovali nás na základě usnesení. Majitel povolal (dozorčí) radu a ta jmenovala vedení. To, že je ředitelna obsazená, neznemožňuje řízení,“ řekl.

PiS tvrdí, že nová vláda vyměnila vedení veřejnoprávní televize a rozhlasu a státní agentury na základě pouhého usnesení, které Sejm, dolní komora parlamentu, přijal už v úterý většinou hlasů nové vládní koalice. Koalice naopak argumentuje, že ministr kultury Bartlomiej Sienkiewicz jednal na základě nálezu ústavního soudu, vydaného před jeho ovládnutím PiS, a obchodního práva, podle kterého je stát stoprocentním vlastníkem příslušných mediálních společností.

Poslanci PiS hodlají ve svém protestu pokračovat, „dokud to bude nutné“, řekla PAP poslankyně Anna Gembická, která setrvává v sídle agentury. V noci protestující zákonodárce navštívil i šéf PiS Jaroslaw Kaczyński, než nad ránem odešel.

Vláda vysvětluje, že chce nastolit neutralitu ve zpravodajství veřejných médií, a obviňuje stranu PiS, že během osmi let svých vlád přeměnila tato média v hlásnou troubu stranické propagandy, připomněl PAP. „Máme do činění se státním převratem,“ tvrdí Gembická.