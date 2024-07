Podpora Ukrajiny ze strany ČR pokračuje i v oblasti výroby elektřiny a tepla

České firmy dodaly na Ukrajinu za poslední rok desítky zařízení pro společnou výrobu elektřiny a tepla. Z Česka dorazila do země čelící ruské vojenské agresi také třeba úpravna vody a zdravotnické vybavení, řekli dnes premiér Petr Fiala (ODS) a vládní zmocněnec Tomáš Kopečný na tiskové konferenci k zapojování českých firem do rekonstrukce Ukrajiny.

Kogenerační jednotky k výrobě elektřiny a tepla slouží k obnově ukrajinské energetické soustavy. Rusko znovu zahájilo vzdušné údery na ukrajinskou energetiku na jaře a začátkem léta, což způsobuje časté výpadky v dodávkách elektřiny po celé zemi. Ukrajina nakupuje energii z Evropské unie, na dorovnání nedostatku to však nestačí.

"Velké ukrajinské elektrárny jsou často terčem ruské agrese. Abychom to nějak dokázali nahradit, tak Ukrajině pomáhají právě české kogenerační jednotky," řekl Fiala. Zmínil ale taky, že úpravny vody v hodnotě 80 milionů korun dodané společností Colt CZ do Dněpropetrovské oblasti zásobují zhruba 100.000 lidí. Z Česka pochází podle Fialy také třeba vybavení operačních sálů v Dnipru a v Charkově. "Dodáváme věci, které opravdu pomáhají zlepšit nebo vůbec udržet každodenní život obyvatel Ukrajiny," uvedl premiér.

Kogenerační jednotky pro společnou výrobu elektřiny a tepla jsou na Ukrajině podle Kopečného jedním z nejvíce žádaných výrobků. "Ukrajinská města vypisují tendry v hodnotách desítek milionů eur," řekl. České firmy zaujímají podle zhruba 35 procent ukrajinského trhu kogeneračních jednotek. Společnosti, které se chtějí v rekonstrukci Ukrajiny prosadit, musí být na tamním trhu první, dodal. Premiér podotkl, že české firmy dokážou zaujmout svou kvalitou i zahraniční investory a finanční instituce a vyhrávají výběrová řízení v mezinárodní konkurenci.

Tři desítky kogeneračních jednotek za více než 400 milionů korun dodala od loňského října na Ukrajinu společnost GENTEC CHP. S celkovým výkonem 17 megawattů podle zástupců firmy zásobují teplem a elektřinou více než 17.000 domácností. Plynové kogenerační jednotky jsou podle výkonného ředitele společnosti Václava Kleina nejvhodnější pro zajištění rychlé obnovy a decentralizace ukrajinské energetiky. Protože jde o malé zdroje, mohou být rozmístěny na řadě míst, takže je obtížnější je bombardováním vyřazovat z provozu, uvedl.

Klein také řekl, že kogenerační jednotky by mohly najít uplatnění i při útlumu uhelné energetiky v Česku. "Mohou nahradit až jeden gigawatt uhelných zdrojů v poměrně krátkém čase," uvedl. Technologie je podle něho v porovnání s klasickými plynovými elektrárnami účinnější a nabízí možnost flexibilní výroby elektřiny a tepla. Ministerstvo průmyslu a obchodu počítá s útlumem uhelných zdrojů do roku 2030, v krizovém scénáři do roku 2027. V současnosti uhelné elektřiny pokrývají zhruba 40 procent domácí spotřeby elektřiny, do budoucna jejich výkon mají nahradit obnovitelné a plynové zdroje, ve druhé polovině 30. let i nové jaderné bloky.