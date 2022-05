Pegasus byl použit i ke sledování španělského premiéra a ministryně obrany

Španělská vláda dnes oznámila, že mobilní telefony premiéra Pedra Sáncheze a ministryně obrany Margarity Roblesové byly loni ilegálně sledovány špionážním softwarem Pegasus. Vláda na rovněž uvedla, že podala trestní oznámení u madridského soudu.

Podle vlády byl sledován mobil premiéra Sáncheze loni v květnu a mobil ministryně obrany loni v červnu a nelegálně z nich bylo získáno jisté množství dat. Vláda podle deníku El País také sdělila, že pokračuje analýza mobilních telefonů i dalších ministrů.

Oznámení přichází asi dva týdny poté, co místní média informovala o tom, že softwarem Pegasus bylo sledováno šest desítek katalánských separatistů a několik baskických aktivistů. Mezi sledovanými byl i předseda regionální vlády Katalánska Pere Aragonés a jeho předchůdci v tomto úřadu Quim Torra, Carles Puigdemont a Artur Mas. Sledování se mělo dít mezi lety 2017 až 2020, premiér Sánchez je v úřadu od června 2018.

Kvůli této kauze katalánské separatistické strany minulý týden ve španělském parlamentu nepodpořily vládní balík opatření na zmírnění dopadů zvyšování cen energií, pohonných hmot a dalšího zboží. Opatření prošla těsně díky baskickým nacionalistům.

Na dnešní oznámení reagovali katalánští separatisté kriticky s tím, že vláda měří dvojí metrem. Zatímco po zprávách o jejich sledování bylo „ticho a vytáčky“, když se to dotýká ministrů, „jde vše rychle“, prohlásil Aragonés.

„Jak můžeme nyní vládě věřit, když jsme po ní žádali odpovědi ke kauze CatalanGate, tvrdila, že nemůže nic sdělit,“ řekl dnes novinářům Oriol Junqueras, šéf jedné ze stran vládní koalice v Katalánsku, který strávil tři a půl roku ve vězení za vzpouru kvůli neústavnímu referendu o nezávislosti Katalánska. U soudu dostal 13 let, loni španělská vláda jemu a dalším uvězněným separatistickým politikům udělila milost.

Aféra Pegasus

Vyvození zodpovědnosti ze sledování separatistů žádal minulý týden i koaliční partner Sánchezových socialistů, radikálně levicová strana Podemos, která kritizovala ministryni obrany Roblesovou, pod jejíž resort španělská tajná služba CNI spadá.

Nejradikálnější ze separatistických stran, ultralevicová Kandidátka lidové jednoty (CUP), dnes v Barceloně podala trestní oznámení na izraelskou firmu NSO Group, která Pegasus vyvinula, a to kvůli podezření z porušení soukromí třech katalánských politiků.

Izraelská agentura pro kontrolu vývozu obranných technologií, jež spadá pod ministerstvo obrany, i NSO Group zdůrazňují, že Pegasus má sloužit jen ke sledování teroristů či zločinců a že ho prodávají jen „prověřeným“ vládám.

V minulých letech ale média informovala, že byl zneužíván i ke sledování vysokých činitelů v mnoha zemích. Podle médií šlo například i o francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, kancelář britského premiéra Borise Johnsona či bývalého belgického premiéra, nyní šéfa Evropské rady Charlese Michela.

Kvůli rozšíření aféry Pegasus do několika evropských zemí minulý měsíc také poslanci Evropského parlamentu ustavili vyšetřovací výbor, který se má okolnostmi sledování politiků a aktivistů zabývat. Učinili tak poté, co europoslanec Puigdemont oznámil, že katalánští separatisté zažalují španělské úřady za to, že je nechaly ilegálně sledovat za použití programu Pegasus.