Pavel před starosty obcí upozornil na propastné rozdíly mezi částmi republiky

Propastné rozdíly mezi některými částmi České republiky vedou k tomu, že celkově země trochu zaostává za státy, s nimiž by se ráda měřila. Přitom jinak by Česko mělo na to být s nimi ve stejné skupině. Prezident Petr Pavel to dnes řekl v krátkém projevu na Pražském hradě při přijetí starostů vítězných obcí soutěže Vesnice roku 2023 Právě zástupcům obcí poděkoval za to, že přispívají k pozvednutí úrovně.

Prezident na Hradě přivítal starosty obcí, které se dostaly do finále soutěže, loni ji ovládla Ostrožská Lhota z Uherskohradišťska ve Zlínském kraji. Na druhém místě skončila obec Hrádek z Frýdecko-Místecka v Moravskoslezském kraji, třetí příčku obsadila Dolní Poustevna z Děčínska v Ústeckém kraji. Hodnotící komise tehdy vybírala ze 13 finalistů, vítězů krajských kol. U soutěžících obcí hodnotila například společenský život, aktivity občanů, podnikání, ale i občanskou vybavenost, úspory energií nebo péči o veřejná prostranství a zeleň. "Jakákoli událost směřující k podpoře nejen společenského života, ale také k pozvednutí úrovně a kvality života na venkově přispívá k tomu, jak se máme všichni," řekl Pavel. Připomněl, že za dobu, co je ve funkci, procestoval republiku několikrát a měl na mnoha příkladech možnost si ověřit, že v některých částech země se nežije lehce. "Právě propastné rozdíly mezi některými částmi republiky vedou k tomu, že celkově trochu zaostáváme za státy, se kterými bychom se rádi měřili, přestože jinak na to, abychom byli s nimi ve stejné skupině, máme," uvedla hlava státu. "Jsem rád, že zrovna vy přispíváte k tomu, aby se úroveň pozvedla. Budu moc rád, když budete inspirovat i ty ostatní," dodal Pavel. Vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2023 získal finanční odměnu formou dotace od ministerstva pro místní rozvoj ve výši až 2,6 milionu korun. Soutěž se koná od roku 1995 a vyhlašují ji Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a ministerstva pro místní rozvoj a zemědělství. Jejím cílem je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Dnešní události na Hradě se zúčastnili také ministři pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) a zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), europoslankyně a předsedkyně Spolku pro obnovu venkova Veronika Vrecionová (ODS) nebo předseda Svazu měst a obcí František Lukl.