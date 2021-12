Ministerstvo práce chce v lednu pomoci lidem, kterým skončil dodavatel energií

Ministerstvo práce plánuje v lednu spustit pomoc lidem, na které dopadl konec dodavatelů energií a zdražování.

Ohrožené skupiny chce cíleně oslovovat. Uvedlo to dnes na twitteru poté, co další z dodavatelů oznámil ukončení činnosti. Soubor opatření připravuje skupina ministrů financí, práce, průmyslu a životního prostředí. Návrh bude 29. prosince projednávat vláda. Ministr práce Marian Jurečka tento týden ČTK řekl, že počítá s výraznějším navýšením částek pro výpočet příspěvku na bydlení i s rozšířením okruhu příjemců této dávky.

„Pracujeme na rychlé a adresné pomoci těm nejpostiženějším. Konkrétní kroky představíme na vládě 29. prosince. V lednu spustíme masivní a cílenou podporu. Podpora bude i na tři měsíce zpětně. Rozšíříme parametry pomoci v rámci příspěvku na bydlení a mimořádné okamžitě pomoci. Budeme cíleně oslovovat ohrožené skupiny, aby se každý, kdo má na pomoc nárok, včas dozvěděl detaily,“ uvedlo dnes ministerstvo.

Příspěvky a dávky

Jurečka tento týden ČTK řekl, že takzvané normativní náklady na bydlení by se mohly pro rok 2022 výrazněji zvýšit. Z těchto částek se příspěvek na bydlení vypočítává. Navýšený normativ by se pak promítl do vyšší dávky. Na příspěvek by mohli nově dosáhnout i lidé v podnájmu. Už po úterním jednání skupiny ministrů k energiím šéf resortu práce uvedl, že se „masivní podpora“ musí spustit v lednu, rozšíří se parametry příspěvku na bydlení a mimořádné dávky. Podle exministra financí Miroslava Kalouska ale nebude možné v lednu „masivní pomoc“ spustit kvůli rozpočtovému provizoriu.

Normativy na každý rok podle vývoje cen za určité uplynulé období stanovuje vláda. O navýšení rozhodl před svým odchodem už Babišův kabinet. Normativní náklady zvedl o 2,2 až 2,8 procenta podle bytu, velikosti bydliště a počtu členů rodiny. K tomu Sněmovně poslal kvůli růstu cen energií novelu s jednorázovým navýšením normativů pro rok 2022 asi o 800 až 2150 korun podle velikosti domácnosti.

Jurečka ČTK řekl, že při úpravě normativních částek chce vycházet z doporučení expertů. Ti radili jednočlenným domácnostem částku pro výpočet dávek zvednout v jednotlivých variantách o 800, 1300, nebo 2500 korun, početným domácnostem pak o 850, nebo 1400 korun.

Příspěvek na bydlení se už teď posuzuje zpětně. Lidé musejí každé tři měsíce dokládat náklady a výdaje za předchozí čtvrtletí, zda mají na dávku nárok.

Mimořádná okamžitá pomoc je jen pro lidi v hmotné nouzi. Posuzuje se příjem žadatele i ostatních členů rodiny a majetek. Bývalá ministryně práce Jana Maláčová už začátkem listopadu zmírnila podmínky pro ty, jejichž dodavatel energií skončil. Nebudou se u nich brát v potaz menší úspory. Pokud nebudou mít našetřeno víc než dvojnásobek životního minima své domácnosti a k tomu dvojnásobek nákladů na bydlení, dostanou na uhrazení faktury od státu peníze. Musí ale do konce roku přejít od dodavatele poslední instance k běžnému. Experti doporučovali také to, aby úřady lidem příspěvek na bydlení aktivně nabízely.