Loni se do ČR dovezly řezané květiny za 2,4 mld. korun, což je více než předloni

V loňském roce se do Česka dovezly řezané květiny za 2,4 miliardy korun, což je o necelých 100 milionů korun více než předloni. Největší podíl na dovozu mají květiny z Nizozemska, Ekvádoru nebo Dánska. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Svaz květinářů a floristů ČR dnes na tiskové konferenci v Praze uvedl, že květinářům letos mírně klesly náklady, cena květin ale bude kvůli zvýšení DPH zhruba o 20 až 30 procent vyšší.

V roce 2023 byla podle ČSÚ hodnota zahraničního dovozu řezaných květin přibližně 2,4 miliardy korun, o necelých 100 milionů větší než v roce 2022. Zhruba o stejnou částku se meziročně zvýšila i hodnota dovezených květin z Nizozemska na více než 1,8 miliardy korun. Po Nizozemsku se dovezlo nejvíce květin z Ekvádoru, a to v hodnotě přes 177 milionů korun.

Předsedkyně Platformy Výkvět Lamya Zítková Kourdi uvedla, že Česko je v produkci řezaných květin soběstačné z necelého procenta. Je proto podle ní prostor na zlepšení, kterému by mohl přispět rostoucí počet květinových farem. Kourdi tvrdí, že za posledních pět let jejich počet v ČR vzrostl odhadem na 200. Důvod je podle ní, že na farmách seženou lidé květiny, které v běžných obchodech nejsou, například jiřiny. Roste také poptávka po lokálních květinách bez pesticidů. "U dovozových květin nevíte, čím jsou postříkané," tvrdí Kourdi.

Vzrůstající počet květinových farem v ČR potvrdil i člen předsednictva Svazu květinářů a floristů ČR Milan Dopita. Přesto je podle něj pro květináře a floristy obtížné české květiny nakoupit. "Farmáři si to prodávají sami a nechtějí nám to prodat, nebo to nabízí za takové ceny, které jsou absolutně neakceptovatelné - a pro nás je to pak neprodejné," řekl Dopita.

Kourdi v reakci uvedla, že podle jejích informací farmáři prodávají jak floristům a květinářům, tak i koncovým zákazníkům. Nemůžou ale vyhovět všem požadavkům, protože nejsou schopni dodat nekonečné množství květin v různých barvách. "Nemůžou od nás očekávat, že budeme fungovat jako velkoobchod, který nakupuje v desítkách tisíc z Holandska," doplnila.

Cena květin na nizozemské burze se podle svazu mění v závislosti na poptávce a sezoně. "Některé květiny klesají na cenu, kterou znám před covidem. Není to ještě moc položek, ale v některých částech se už dostává do normálu," uvedl Dopita. Zároveň řekl, že se květinářům letos mírně sníží náklady. "Cena energií šla dolů, i když málo, stejně tak i přípravky na hnojení a na ochranu rostlin. Bohužel nahoru šla zase pracovní síla a mzdy," tvrdí.

Za květiny podle Dopity zaplatí lidé letos více než v předchozím roce. Do loňska se totiž na řezané květiny vztahovala snížená sazba DPH 15 procent, od letošního roku se DPH s přijetím konsolidačního balíčku přesunula do základní sazby 21 procent.

Z údajů svazu vyplývá, že za rok 2022 utratil každý Čech za květiny v průměru 1546 korun, což odpovídá zhruba dvěma dárkovým kyticím. Za loňský rok očekává svaz podobná čísla.