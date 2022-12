Korupce v EP: Policie prohledala europarlament, úřady zmrazily majetek Kailiové a její rodině

Dnešní prohlídka byla první, která cílila přímo na sídlo EP v Bruselu. Zásah navazoval na páteční zapečetění některých kanceláří. Cílem bylo podle prokuratury zajistit elektronická data deseti parlamentních pracovníků, než by mohla být vymazána.

Policie tak pokračovala ve vyšetřování korupčního skandálu, který Evropským parlamentem otřásá od pátku. Několik současných či bývalých pracovníků čelí podezření, že výměnou za peněžité i jiné dary sloužili zájmům Kataru. Hlavní postavou aféry se stala řecká europoslankyně Eva Kailiová, která byla podle médií v neděli formálně obviněna z korupce.

Belgická prokuratura oznámila, že po dnešní razii mají vyšetřovatelé kauzy na kontě prohlídky 20 objektů. „Na třech různých místech bylo zabaveno několik set tisíc eur: 600 000 eur v domě podezřelého, několik set tisíc eur v kufru v bruselském hotelovém pokoji a asi 150 000 eur v bytě patřícím členovi Evropského parlamentu,“ píše se v novém prohlášení.

The Eva Kaili scandal. New update:

- New searches took place on Monday

- IT resources of 10 parliamentary staff "frozen" to prevent data disappearance

- Searches in Italy on Sunday

- Total: 20 searches since Friday

- €600K at one suspect's house

- €150K at Kaili's flat pic.twitter.com/ECKSIDiIeA