Jaromír Soukup si odplivl na Agátu: "Mrzí mě, že jsem ji kdy potkal"

26. 5. 2025 – 7:45 | Magazín | Jana Strážníková

Podnikatel si ve svém pořadu nebral servítky a ostře se navezl do své bývalé lásky.

Jako by snad nestačilo hádat se jen u soudu. Mediální magnát a podnikatel Jaromír Soukup se ve svém novém pořadu "Pozor, Soukup! VIP!" navezl do své bývalé přítelkyně Agáty Hanychové.

S tou má dvouletou dceru Rozárku a právě kvůli dceři se dvojice pravidelně potkává ve vyhrocených soudních sezeních: Agáta se snaží dokázat, že se Soukup není schopen postarat o dítě a chce Rozárku do výhradní péče, Soukup chce naopak zachovat střídavou péči, kterou mají už teď.

Soukupovi ale, zdá se, leží Agáta pořádně v žaludku, protože ji nenechal být ani ve zmíněném pořadu: „A jestli mě mrzí, že jsem ji někdy potkal? Tak to mě teda mrzí! A hodně! Mám s ní naprosto božskou dceru, kterou miluju a který se nikdy nevzdám, ale že ji mám zrovna s Hanychovou, to jsem teda zrovna nedomyslel...“ hartusil.

Magazín Expres dál cituje Soukupovy vzpomínky z dovolené ve Španělsku v září 2023: „Ten Dopita v tom září 2023, když já byl s tou Hanychovou na dovolený ve Španělsku, tak on tam jako vyvolával a vyvolávala tam i jeho manželka. Že našla v počítači nějaký seznamky a když chodil cvičit, tak že chodil za nějakou jinou ženskou. A že až se vrátí z toho Bali, tak že ho jako vyhodí, že nemá žádný prachy a že je to lůzr.“

„A Dopita zas volal Hanychový, že to není pravda. A já jsem to bral tak nějak s nadhledem. Ale přišlo mi divný, že se ta Hanychová tak rozčilovala, že se Dopita spustil s nějakou turistkou, že z toho byla tak hin. A já se jí ptal – a co ti na tom tak vadí? A ona – no, ale kvůli tomu klukovi to nejde,“ pokračoval Soukup.“

„Mě nenapadlo, že ženská s tříměsíčním dítětem může být nevěrná. A když jsme se vrátili z toho Španělska, tak tam už to jelo…“ zakončil.

Uvidíme, jestli si podobný útok nechá Agáta líbit, nebo přijde nějaký veřejný kontr.