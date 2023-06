Irské město vystavilo stopku mobilům pro malé děti. Povoleny jsou až na střední

Rodiče v irském městečku Greystones se spojili, aby společně řekli svým dětem, že nebudou mít chytrý telefon, dokud nenastoupí na střední školu. Rodičovské sdružení z osmi základních škol v okrese přijalo kodex zákazu používání smartphonů, aby před svými potomky působili jednotně.

„Když to udělají všichni, nemáte pocit, že jste divní. Je pak mnohem snazší říct ne,“ řekla Laura Bourneová, která má dítě v první třídě. „Čím déle můžeme zachovat jejich nevinnost, tím lépe,“ dodala.

Školy a rodiče v hrabství Wicklow se minulý měsíc chopili iniciativy kvůli obavám, že chytré telefony zvyšují úzkost a vystavují děti obsahu pro dospělé. Je to vzácný příklad společného postupu celého města v této problematice, podotýká britský list.

Dobrovolný pakt spočívá v tom, že děti nebudou mít chytré telefony - doma ani ve škole - dokud nenastoupí na střední školu. Rodiče doufají, že všeobecným zákazem omezí tlak vrstevníků a utlumí jejich případnou nelibost.

„Dětství se stále zkracuje,“ míní Rachel Harperová, ředitelka školy svatého Patrika, která iniciativu vedla. Chytré telefony podle ní vyžadují již devítileté děti.

Dříve školy zakazovaly nebo omezovaly používání zařízení na svých pozemcích. Přesto však viděly, jaký vliv mají sociální média na děti, které telefony měly, a jak to vzbuzuje zvědavost ostatních žáků.

Zásady prosazované celým městem snižují šanci, že dítě bude mít vrstevníka s chytrým telefonem, a rodiče mohou kodex prezentovat jako školní řád, vysvětlila Harperová. „Líbí se jim to - teď mohou obviňovat školy,“ dodala.

Inspirace pro ostatní

Iniciativa vzbudila zájem rodičovských sdružení v Irsku i v zahraničí. Přiměla také irského ministra zdravotnictví Stephena Donnellyho, který žije nedaleko Greystones, aby ji doporučil jako celostátní politiku.

„Irsko může a musí být světovým lídrem v zajišťování toho, aby děti a mladí lidé nebyli poškozováni při kontaktu s digitálním světem,“ napsal tento týden v Irish Times. „Musíme rodičům usnadnit omezování obsahu, kterému jsou jejich děti vystaveny,“ dodal Donnelly.

Pakt vznikl na základě toho, že děti byly úzkostlivé, což šlo ovšem jen částečně přičíst uzávěrám v době pandemie nemoci covid-19, řekla Harperová.

Ne všichni rodiče odepřou svým žákům na základní škole chytrý telefon a kodex je dobrovolný, ale přihlásilo se jich dost na to, aby vytvořili pocit kritického množství, řekla Harperová. „Doufejme, že se z toho postupem času stane nová norma,“ dodala.

Nikkie Barrieová, která má jedenáctileté dítě na základní škole, uvedla, že dopad byl okamžitý. „Tenhle kodex mi strašně změnil život. Když vím, že 90 procent třídy s tím souhlasí, usnadňuje mi to práci při říkání ne,“ řekla. Přála by si, aby se pakt rozšířil i na první ročníky střední školy. „Je to zhouba mého života, přišla jsem o dceru. Když se do toho zapojí technologie, sedí tam jako roboti pohlcení tím světem TikToku nebo čehokoli jiného,“ dodala.