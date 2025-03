Divoká párty na premiéře Krále Šumavy: Bujará zábava, padalo se ze schodů

Oživení filmové legendy se neobešlo bez náležitých oslav a občasných problémů s překonáním terénních nerovností.

Seriál Král Šumavy: Tajný agent slavil zbrusu novou řadu a párty měla náležité grády. Večer se nesl v bujarém duchu, ale to neznamená, že by snad nedošlo i na procítěnější momenty. Třeba když se představitel titulního převaděče Oskar Hes setkal se synem skutečného krále Šumavy.

„Jsem velmi rád, že jsem při natáčení mohl poznat Josefa Vávru, syna Krále Šumavy. Měl na nás jednu jedinou prosbu před natáčením. Ať ztvárním jeho tatínka jako milého člověka, kterým opravdu byl,“ komentoval dojemné setkání Hes.

Na večírku se dobře bavila i jeho pyšná maminka. Zdatně jí sekundovala řada známých tváří z reality show – ukázala se třeba prakticky celá sestava z Bachelora. A ano, včetně Solfronka se Sabinou.

Tereza Blažková ze seriálu ZOO si náramně dobře rozuměla s Dominikem Kalivodou. Že by se něco chystalo? Uvidíme.

Největším nepřítelem večera se nicméně staly červeným kobercem potažené schody, které upřímně nebylo až tak snadné zvládnout za střízliva, natožpak po divoké jízdě. Přesvědčil se o tom třeba Kryštof Krhovják, který na schodišti hodil tak epesní záda, že to skoro vypadalo jako představení moderního tance. Ale co už, ať hodí kamenem, komu se to po pár pivech nikdy nestalo.