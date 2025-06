Brána do pekla existuje! Víte o ni? Zavřít ji zkusil i prezident

Uprostřed turkmenské pouště už půl století hoří obří kráter přezdívaný Brána do pekla. Teď však plameny slábnou a vláda oznámila plán na jeho uzavření. Symbol chaosu i turistický magnet tak může brzy zmizet z povrchu země.

Už více než padesát let planou uprostřed turkmenské pouště pekelné plameny – a teď se zdá, že jejich konec je na dosah. Takzvaná Brána do pekla, oficiálně známá jako Darvazský plynový kráter, byla omylem zapálena sovětskými inženýry a od té doby nepřestala hořet. Teď ale turkmenská vláda oznámila, že plameny dramaticky slábnou a kráter by mohl být v blízké budoucnosti zcela uzavřen.

Příběh začal v roce 1971, kdy sovětský vrt měl objevit ropu. Místo ní ale geologové narazili na obří kapsu zemního plynu. Podloží se zhroutilo, uvolnily se nebezpečné plyny – a inženýři se rozhodli plyn zapálit, v domnění, že oheň vyhoří během několika dní. Oheň však hoří dodnes. Plameny sahající do výšky několika metrů osvětlovaly noční oblohu a kráter se stal nečekanou turistickou atrakcí. Místní mu dali přezdívku Brána do pekla a legendy o jeho původu se rychle šířily.

Tisíce stupňů, žádná zábrana, a teď ticho?

Kanadský dobrodruh George Kourounis jako jediný člověk sestoupil v roce 2013 do samotného kráteru. V aluminizovaném obleku a lanovém systému inspirovaném NASA sbíral vzorky pro výzkum extrémních mikrobů. Vědci později objevili, že i v těchto nelidských podmínkách přežívají bakterie a termofily. Místo se tak stalo nejen turistickým cílem, ale i výzkumným unikátem.

Jenže časy se mění. Plameny, které kdysi byly vidět na kilometry daleko, jsou dnes podle svědků třikrát menší. Místní průvodci tvrdí, že žár slábne už roky a dnes je nutné dojít až na samotný okraj, abyste oheň vůbec zahlédli. Irina Luryeva z energetické společnosti Turkmengaz uvedla na nedávné konferenci, že kdysi mohutné záře dnes nahradilo „pouhé slabé hoření“. Podle některých zdrojů byla poblíž kráteru navrtána nová šachta, která odvádí plyn, jenž dříve živil plameny. Oficiálně se o tom však mlčí. Jiní spekulují o možnosti zaplnění kráteru betonem nebo pěnou, ale jak připomínají místní, plyn by si stejně našel jinou cestu ven.

Prezident, který chce zavřít peklo

Za proměnou přístupu stojí prezident Gurbanguly Berdymuchamedov, který v roce 2022 oznámil, že chce být tím, kdo „uzavře brány do pekla“. Argumentuje tím, že hořením přichází země o cenný přírodní zdroj, který by mohl být využit pro zlepšení životní úrovně obyvatel. Zároveň varoval před škodlivými dopady na životní prostředí i lidské zdraví. Turisté, kteří dosud podnikali náročnou cestu pouští Karakum, aby se u kráteru zastavili a přespali v jurtách, tak možná brzy přijdou o svůj cíl. Místní obyvatelé se obávají, že pokud plameny skutečně vyhasnou, turistický ruch v oblasti se zhroutí – a spolu s ním i jejich obživa.

Ať už kráter zhasne přirozeně, nebo bude uzavřen násilně, jedno je jisté: jedno z nejpodivnějších a nejikoničtějších míst na planetě se mění. Brána do pekla se možná brzy navždy uzavře.