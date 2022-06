Bartoš se v Izraeli zúčastní veletrhu Cyber Week, doprovodí ho čeští podnikatelé

Doprovodí ho dvě desítky představitelů českých podniků a institucí. Během konání veletrhu Hospodářská komora ČR (HK) organizuje podnikatelské fórum a obchodní jednání zástupců českých a izraelských firem. Komora to uvedla v tiskové zprávě.

Cyber Week je každoroční akce pořádaná na největší izraelské univerzitě Tel-Aviv. Letos nabídne 50 konferencí a seminářů, na nichž vystoupí 400 řečníků z 80 zemí světa. Uskuteční se od 27. do 30. června.

Českou podnikatelskou delegaci, která bude v Izraeli stejně jako Bartoš od pondělí do středy, vede viceprezident HK Radek Jakubský.

Komora misi uskutečnila s podporou Česko-izraelské smíšené obchodní komory a Zastupitelského úřadu ČR v Tel Avivu. Přihlásit se do ní mohla kterákoliv česká firma. S ohledem na oborové zaměření delegace byla ale dána přednost podnikům, které se zabývají informačními a komunikačními technologiemi (ICT). Náklady si hradí podnikatelé sami.

HK se v posledních měsících více věnuje podpoře českých ICT společností. Dostávat se na trhy po celém světě jim má pomoci nový projekt Czech Digital Solutions.

„Ten v počáteční fázi generuje katalog českých IT řešení v 21 kategoriích, který budou ekonomičtí diplomaté a 130 českých velvyslanectví v zahraničí nabízet státním správám, municipalitám a podnikům,“ uvedla komora.

Get ready: #CyberWeek2022 at TAU, happening June 27-30.

Over 100 world-renowned guest speakers will update on the latest #cybersecurity matters, including: @naftalibennett, @bennygantzBozez, @netflix star @ceciliefjellhoy

More: https://t.co/pOtYPtkyTH@CyberWeekTLV pic.twitter.com/NwQIL2QYCf