Tato popínavka je hitem sezóny 2026 a zakryje vše, co nechcete, aby ostatní viděli
3. 3. 2026 – 13:09 | Magazín | Žaneta Kaczko
Nechcete čekat roky, než vám vyroste živý plot? Představujeme vám černookou Zuzanu- popínavou rostlinu, která miluje slunce, roste rychlostí blesku a svými květy zakryje každé nevzhledné místo i zvědavé pohledy sousedů. Zjistěte, jak si z této africké krásky vytvořit dokonalou letní clonu.
Vytvořit si na zahradě nebo terase soukromý kout, kde vás nebudou rušit zvědavé pohledy sousedů ani hluk z ulice, je snem každého pěstitele. Často se však setkáváme s problémem, že klasické živé ploty rostou příliš pomalu a stavba pevných zástěn působí v přírodním prostředí příliš těžkopádně. Pokud hledáte elegantní, barevné a neuvěřitelně rychlé řešení, měli byste svou pozornost zaměřit na černookou Zuzanu (Thunbergia alata).
Tato africká kráska dokáže během jediné sezóny proměnit obyčejný plot nebo pergolu v neprostupnou stěnu zářivých barev. Pojďme se podívat, proč je právě tato rostlina tajnou zbraní zahradních architektů pro vytváření letních oáz klidu.
Přírodní clona, která miluje slunce
Černooká Zuzana pochází z horké Afriky, kde roste jako stálezelená trvalka. V našich klimatických podmínkách ji sice pěstujeme jako letničku (pokud ji na zimu nepřestěhujeme do interiéru), ale to je paradoxně její velká výhoda. Je ideální pro ty z nás, kteří v parném létě touží po chladivém stínu a intimitě, ale v sychravém podzimu a zimě chtějí do oken a na terasu propustit každé zrnko vzácného slunečního svitu.
Její růst je fascinující. Jakmile se oteplí, vyrazí s neuvěřitelnou energií. Během pár týdnů dokáže pokrýt plochu o výšce kolem 1,5 až 2 metrů. Její měkké, sytě zelené listy vytvářejí hustý koberec, který nepropustí nežádoucí pohledy, ale přesto působí vzdušně a svěže.
Vodopád barev od léta až do mrazů
To, co dělá Thunbergii skutečnou královnou popínavek, jsou její květy. Trubkovité květy se sytě tmavým středem (odtud název černooká) se objevují v nepřeberném množství od poloviny léta a neutichají až do prvních podzimních mrazíků. Tradičně ji známe v zářivě žluté nebo oranžové barvě, které do zahrady vnášejí horkou africkou energii.
Pokud však hledáte něco sofistikovanějšího, moderní kultivary nabízejí i jemně bílou, cihlově červenou nebo dokonce lososovou barvu. Kromě estetického požitku přináší Zuzana do zahrady i život. Je doslova magnetem pro včely, motýly a další užitečný hmyz, takže vaše soukromá oáza bude příjemně bzučet životem.
Jak vybudovat „živou zástěnu“ krok za krokem
Pěstování černooké Zuzany pro účely zastínění není žádná věda, vyžaduje však správnou oporu. Na rozdíl od vinné révy nebo břečťanu nemá Zuzana přísavné kořínky ani úponky. Její stonky jsou měkké a ovíjivé- potřebují tedy něco, kolem čeho se mohou „obtočit“.
1. Stabilní konstrukce
Mřížoví neboli treláž je základ. Může jít o dřevěnou mříž upevněnou ke zdi, kovový oblouk nad cestičkou nebo jen jednoduchý pletivový plot. Pokud chcete rostlinu vést po hladké zdi nebo plotu, kde se nemá čeho zachytit, stačí vertikálně napnout několik pevných provázků. Rostlina je intuitivně najde a začne po nich šplhat vzhůru.
2. Mobilní soukromí
Zuzana je nesmírně variabilní. Skvěle se jí daří i v závěsných koších a velkých květináčích. To vám dává unikátní možnost vytvořit si „pohyblivou zástěnu“. Strategicky umístěné vysoké květináče na terase mohou vytvořit clonu přesně tam, kde ji zrovna potřebujete, a přitom ponechat zbytek prostoru otevřený.
3. Slunce a voda- recept na úspěch
Aby byla vaše clona skutečně hustá, dopřejte Zuzaně to nejlepší místo na slunci. Čím více světla dostane, tím bohatěji bude kvést. Klíčem k bujnému růstu je také pravidelná zálivka. Zuzana nemá ráda úplné vyschnutí substrátu- pokud ji pěstujete v nádobách, v horkých dnech bude potřebovat vodu klidně i dvakrát denně.
Proč volit semena místo sazenic?
Mnoho zahrádkářů dělá tu chybu, že v zahradnictví kupuje drahé sazenice v malých kelímcích. Černooká Zuzana však roste ze semen tak rychle, že nákup hotových rostlin je téměř zbytečný. Stačí semínka vysít brzy na jaře do květináčů za oknem nebo po zmrzlých přímo do půdy. Budete překvapeni, jak snadno a ochotně klíčí.
Malé doporučení na závěr: Než se do výsadby pustíte ve velkém, ověřte si, zda ve vaší specifické lokalitě není tato rostlina považována za invazivní. Ve většině evropských zahrad je však naprosto bezpečná a milovaná pro svou schopnost vykouzlit soukromí tam, kde dříve zela prázdnota.