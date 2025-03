Agáta Hanychová roztočila těžké miliony: Pořídila nový byt a luxusní auta. Víme za kolik

Známá influencerka rozšiřuje portfolio, investuje a také si prostě dělá radost. A proč ne, když na to má.

Redaktoři magazínu eXtra.cz provedli důkladné pátrání v katastru nemovitostí a přišli se zajímavým zjištěním: Když Agáta Hanychová nedávno bědovala, jak sotva vydělá na pokrytí soudních výloh, byla to velmi mírně řečeno drobná nadsázka.

Vydělává totiž dost na to, aby krom běžného života mohla ještě docela štědře investovat – eXtra.cz hlásí, že její jméno nově svítí v kolonce majitele bytové jednotky v pražských Dejvicích. V kupní smlouvě má stát cena 10 milionů a 749 tisíc korun, tedy necelých jedenáct milionů, a prostředky mají pocházet z vlastní kapsy. Tedy bez hypotéky či úvěrů, prostě na dřevo. No co, holčičky se poskládaly.

Připomeňme, že Agáta také nedávno pořídila luxusní BMW X7 manželovi, což je auto, které vás podle výbavy vyjde na minimálně tři miliony, ale také klidně čtyři, když se nebojíte luxusu. Sama se vozí v Porsche, které také docela určitě nebylo za hubičku.

Slečny sice nedávno skryly počet předplatitelů jejich podcastu na HeroHero, asi aby částky tolik nebily do očí, těžko říct. Už se tedy nemůžeme podívat, kolik jim jejich pořad Agáta a Ornella nese přesně, ale jasné je, že žádná chudoba se opravdu nekoná.