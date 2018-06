Temná stránka města, které vzkvétá

Velmi silné bouřky s přívalovými srážkami, krupobití a nárazovým větrem zasáhly v sobotu odpoledne Semilsko, Bruntálsko, Šumpersko i Prahu, v ostatních částech republiky nebyly tak silné. Místy napršelo více než 50 milimetrů srážek. Bouřkové počasí vydrží na většině území až do neděle.

Státní ústav pro kontrolu léčiv očekává, že výrobce Elkoplast dodá léčebné konopí z Česka do konce měsíce. V současné době už se zajišťuje osvědčení o kvalitě. Prodejní cena gramu konopí bude 149 korun bez DPH. Od loňského ledna bylo v lékárnách dostupné jen konopí zahraniční, které je dražší.

Během 18 let, kdy se pochod koná, se na boj proti nemoci získalo více než 110 milionů korun, řekla Alena Pytlíčková ze společnosti Avon, která akci organizuje.

Vyplývá to z průzkumu agentury IPSOS pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Intenzivní průmyslové zemědělství neprospívá krajině, je třeba jej změnit, uvádí odborník z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze Radim Kotrba. Doporučuje návrat stromů na zemědělskou půdu, například nové sady, ve kterých by se mohla pást hospodářská zvířata. Dřeviny podle něj pomůžou mírnějšímu mikroklimatu, zmírňují proudění vzduchu a chrání půdu před vysušováním nebo odplavováním při přívalových deštích.

Iráčan podezřelý ze znásilnění a vraždy čtrnáctileté dívky z německé Mohuče nejspíš ještě v sobotu přiletí z Iráku zpět do Německa. Iráčana zadržely kurdské jednotky v pátek na severu Iráku.

platí pro Karlovarský a Ústecký kraj a pro okres Česká Lípa v Libereckém kraji, a to od 14:00 do 23:00.

Vídeň je jedním z měst, o kterých se uvažuje jako o dějišti případného rusko -amerického summitu. Řekl to v sobotu mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, a potvrdil tak spekulace, které se objevily v médiích.

Íránský prezident Hasan Rúhání považuje rozhodnutí Spojených států odstoupit od mezinárodní dohody o íránském jaderném programu za nelegální. Rúhání to v sobotu řekl na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci, který se koná v Číně. Írán členem této osmičlenné organizace není, Rúhání je na summitu jako pozorovatel.

Páteční jednání na summitu sedmi ekonomicky nejvyspělejších zemí světa (G7) v Kanadě nepřineslo žádnou naději na rychlé řešení sporu ohledně zavedení amerických cel na dovoz oceli a hliníku . Konflikt mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ostatními lídry se naopak vyostřil kvůli Trumpovu prohlášení, že na summitu postrádá Rusko. To bylo ze skupiny vyřazeno po okupaci Krymu.

Bývalý agent Ústřední zpravodajské služby (CIA) Kevin Mallory byl v pátek ve Spojených státech shledán vinným ze špionáže ve prospěch Číny . Podle soudu předal čínské straně přísně tajné informace výměnou za 25 tisíc dolarů. Jednašedesátiletému Mallorymu za to hrozí až doživotní vězení.

