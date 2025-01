Piráti ostře zkritizovali Blažkův návrh tzv. dětského certifikátu

Pirátská strana dnes ostře zkritizovala návrh tzv. dětského certifikátu

Ten má zamezit sexuálním násilníkům v práci s dětmi. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) předlohu podle šéfa poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka "neuvěřitelně zpackal" tak, že by umožnila sexuálním predátorům práci s dětmi už pět let po odsouzení. Poslanec Ivan Bartoš chce, aby lhůty pro výmaz záznamu z dětského rejstříku byly minimálně třicetileté. Předsedkyně sněmovního podvýboru pro sexuální násilí Taťána Malá (ANO) ČTK napsala, že navržené lhůty jsou i pro ni zcela neakceptovatelné. Vyjádření ministerstva ČTK shání.

Blažek už dříve avizoval, že hodlá trvání zápisu v evidenci časově omezit, a to podle konkrétního uloženého trestu. Michálek na tiskové konferenci ve Sněmovně řekl, že zákon je hloupě napsaný a že dvouletou práci na něm sabotovala ODS. "Když byli Piráti ve vládě, žádné takovéhle krátké limity tam nebyly," podotkl. "Budeme tvrdě bojovat, aby mazání zápisu sexuálních deliktů nebylo v této podobě schváleno a aby se stát nepodílel na ututlávání sexuálního zneužívání," prohlásil.

Předseda pirátského klubu uvedl, že 90 procent lidí stíhaných za sexuální zneužívání odchází od soudu s podmínkou, a to nejčastěji na 18 měsíců. Podle aktuálního návrhu by měl následně takový člověk v dětském rejstříku záznam tři roky, a tedy po 4,5 roku od pravomocného odsouzení by se už mohl prokazovat čistým certifikátem.

Pokud by šel sexuální agresor do vězení na dva roky, což je podle Michálka v obdobných případech nejčastější délka trestu odnětí svobody, pak by měl záznam v evidenci na pět let po propuštění, přičemž by si po roce za mřížemi mohl požádat o propuštění dřívější. "Tedy po nějakých šesti letech bude mít čistý rejstřík pro práci s dětmi a bude se moci přihlásit jako pán na hlídání nebo vedoucí dětského tábora," konstatoval.

Šéfka podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí Malá uváděla už dříve, že podle jejího názoru by měl záznam zůstat v evidenci napořád. Byla ale připravená ke kompromisu tak, aby nalezené řešení bylo v souladu s ústavním pořádkem. S nyní navrženými lhůtami však nesouhlasí a podvýbor se jimi podle ní bude určitě zabývat. "Je to pro mě zcela neakceptovatelné a stalo se to, čeho jsem se obávala. Jsem připravena diskutovat s ministrem spravedlnosti a podat pozměňovací návrh, který skutečně ochrání děti od možných útoků sexuálních delikventů," sdělila na dotaz ČTK.

Podle bývalého vicepremiéra vlády Bartoše působí ve Sněmovně velmi silné zákulisní a lobbistické skupiny, které prosazují zájmy pachatelů trestných činů na úkor obětí. Zmínil v této souvislosti "sabotování" istanbulské úmluvy nebo česko-vatikánskou smlouvu, jež podle Pirátů rozšířením mlčenlivosti dopadne na sexuální oběti zejména v církvích. Aktuální podoba dětského certifikátu je dalším střípkem mozaiky, míní Bartoš. "Je naprostý nesmysl po pár letech mazat z evidence prznitelů člověka, který zneužíval děti a byl za to odsouzený. Ten člověk musí mít stopku po dobu jeho aktivního života. Seznam by měl být jakýmsi celoživotním varováním. Říkám to nejen jako politik, ale také jako otec," zdůraznil.

Návrh "evidence skutečností důležitých pro práci s dětmi" stanoví lhůty pro uvedení záznamu na 30, 20, 10 nebo pět let od vykonání, promlčení či prominutí trestu, případně na tři roky od uplynutí zkušební doby podmíněného trestu. Třicetiletá lhůta pro výmaz se vztahuje na trest odnětí svobody převyšující osm let, dvacetiletá pro vězení převyšující pět let, desetiletá pro tresty přesahující dva roky a pětiletá pro tresty do dvou let za mřížemi. Autoři návrhu pamatovali i na lhůty pro odsouzené právnické osoby a pro sexuální predátory mladší 15 let.