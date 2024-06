Piráti budou na Hřibův návrh v sobotu hodnotit své výsledky ve volbách do EP

Vládní Piráti budou své výsledky ve volbách do Evropského parlamentu (EP) hodnotit v sobotu po návratu předsedy strany a vicepremiéra Ivana Bartoše z pracovní cesty ve Spojených státech. Bartoš dnes svolal zasedání republikového výboru na základě návrhu pirátského náměstka pražského primátora Zdeňka Hřiba, který podpořil dostatečný počet členů výboru. Piráti ve volbách do EP se ziskem 6,20 procenta hlasů ztratili dva z dosavadních tří mandátů.

"S ohledem na aktuální situaci považuji za nezbytné, aby se sešel republikový výbor ještě před zahájením krajské kampaně v neděli. Potřebujeme vyslat jasný signál, že jsme schopní reformy vnitřního fungování a že došlo k nějaké změně," vysvětlil svou iniciativu Hřib. Podpořil ji potřebný počet členů výboru včetně například ministra zahraničí Jana Lipavského či místopředsedkyně Sněmovny Olgy Richterové.

Představení pirátských lídrů do krajských voleb, naplánované na neděli, nemůže být podle Hřiba prvním mediálním výstupem Pirátů v tomto týdnu. "Protože to znamená, že si zahájení naší krajské kampaně nikdo nevšimne a celé mediální sdělení bude kontaminováno jinými záležitostmi," míní.

Piráti už od pondělí na stranickém fóru řeší, zda kvůli výsledkům voleb nesvolat nejvyšší orgán strany, kterým je celostátní fórum. Vzhledem ke lhůtám by se ale jednání konalo pravděpodobně až na podzim. "Představa některých členů, že se něco vyřeší na zasedání celostátního fóra, když nebudeme mít shodu na úrovni republikového předsednictva či výboru, je velmi naivní. Dle mých informací má Ivan (Bartoš) něco připraveného, je tedy vhodné, aby nás s tím seznámil," dodal Hřib v návrhu.

Bartoš krátce po vyhlášení výsledků voleb vyrazil na týdenní pracovní cestu do USA. Doprovází ho delegace čtyř desítek podnikatelů pod vedením Svazu průmyslu a dopravy ČR. Podle Hřibova návrhu je Bartoš "smířený" s tím, že odpoledne po sobotním ranním návratu z USA zamíří na pirátské jednání.

Bartoš dnes odpoledne informoval, že svolal jednání republikového výboru na sobotních 13:00. "Vedení strany určitě považuje za nutné provést podrobnou analýzu, proč volby dopadly tímto způsobem a podle toho činit další potřebné kroky. Do diskuse samozřejmě musí být zapojeni členky a členové strany, vedení strany bude společně řešit, jaká forma je nejefektivnější," sdělila předtím ČTK mluvčí Pirátů Lucie Švehlíková.

Vedení Pirátů by se podle návrhu o víkendu mělo zabývat vyhodnocením kampaně, ale také třeba reformou fungování mediálního a administrativního odboru strany. Probrat by mělo i kampaň pro krajské volby a pravidla pro kampaně jednotlivých kandidátů. Někteří Piráti kritizovali osobní kampaň, kterou před volbami do EP vedl bývalý poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Piráti po zisku 13,95 procent hlasů ve volbách v roce 2019 tentokrát dostali podporu od 6,20 procenta voličů a pozici v EP obhájila jen z druhého místa Markéta Gregorová. Bartoš to v neděli označil za velké zklamání. Strana bude podle něj nyní výsledek analyzovat, protože jde o důležitou zpětnou vazbu od občanů. Deníku N Bartoš řekl, že si nemyslí, že by byl nezbytný mimořádný sjezd. Odmítl také, že by zvažoval rezignaci.