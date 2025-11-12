Kaufland rozjel předvánoční šílenství
12. 11. 2025 – 5:50 | Ekonomika | Anna Pecena
Vánoce začínají dřív, než by kdo čekal – Kaufland spustil slevovou lavinu, která rozhýbala celé Česko. Od 12. do 18. listopadu 2025 láká zákazníky na neuvěřitelné akce a ceny, jaké jsme dlouho neviděli. Máslo, cukroví i alkohol – všechno srazili až o polovinu. Kdo chce ušetřit, ten si musí pospíšit.
Pečení levnější než kdy dřív
Hlavní hvězdou týdne je bez debat máslo za 34,90 Kč, které se v posledních letech stalo symbolem drahých Vánoc. Kdo si přihodí do košíku i Nutellu za 169,90 Kč, má o cukroví postaráno. Přidat se dá i mouka z Věrovan za 12,90 Kč a Salko Tatra za 34,90 Kč, takže linecké nebo vosí hnízda vyjdou na pár korun.
K slavnostnímu stolování se hodí i vaječný sen (0,5 l za 89,90 Kč) nebo květový med XXL za 109,90 Kč. A pokud plánujete přípitek, Mucha sekt za 89,90 Kč nabízí luxusní bublinky za cenu běžného nealka.
Zásoby pro chytré hospodyňky
Kaufland myslel i na plné lednice. Vepřové mleté maso XXL (1 kg za 99,90 Kč) je ideální pro sváteční sekanou. K tomu Jihočeské mléko Madeta jen za 17,90 Kč a řecký jogurt Milko (1 kg za 74,90 Kč) – ideální kombinace pro kuchyni i snídaňové misky.
Kdo potřebuje zůstat v provozu, může sáhnout po energetickém nápoji Crazy Wolf za 6,90 Kč, zatímco milovníci kávy ocení Jihlavanku (1 kg za 249,90 Kč) nebo Nescafé instantní za 139,90 Kč.
Vánoční horečka startuje už teď
Kaufland tímto letákem jasně ukazuje, že vánoční sezona už začala naplno. Zákazníci se do prodejen hrnou hned po otevření a některé položky mizí z palet během pár hodin. Není divu – máslo za třicet korun, Salko za polovinu a sekt za devadesát by přilákaly i ty, kteří si běžně dělají zásoby až v prosinci. Obchodní řetězec tak rozjíždí cenovou válku o nejvýhodnější vánoční nákupy, která může donutit i konkurenci reagovat. A kdo ví – možná nás čeká nejlevnější advent posledních let.
Kdo přijde pozdě, má smůlu
Z dalších slev potěší eidam Madeta za 21,90 Kč, špekáčky Krahulík za 19,90 Kč a tatarská omáčka Vitana za 34,90 Kč. V mrazáku čeká treska Mylord Premium za 154,90 Kč, ideální alternativa k drahému kaprovi.
A kdo si chce udělat pohodlí, může sáhnout po dekách (200×220 cm) za 299,90 Kč nebo po obřím balení toaletního papíru Tento za 139,90 Kč.
Závěr? Předvánoční akce Kauflandu jsou letos mimořádně štědré. Ceny klesly o desítky procent a obchodníci počítají s návalem. Pokud nechcete skončit jen s prázdným vozíkem a medem po expiraci, vyplatí se vyrazit hned první den.