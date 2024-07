Jurečka: Čelit hybridním hrozbám lze tím, že společnost bude vzdělaná

Čelit takzvaným hybridním hrozbám lze tím, že společnost bude vzdělaná, umět kriticky myslet či nepodléhat strachu.

Před jednáním vlády to novinářům řekl vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v reakci na závěry Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Podle NCOZ v Česku dochází k informačním operacím, které mají demoralizovat veřejnou debatu tak, aby v ní bylo možné šířit ruské narativy. Jde o součást informační války, jejímž cílem je zastavit přísun materiální pomoci Ukrajině. K nárůstu hybridních hrozeb dochází i v dalších evropských státech, trendem je stále častější zapojování místních obyvatel nebo lokálních kriminálních skupin do různých činností.

"To není problém jenom aktuálně poslední doby. Je to problém, který tady máme několik let, kdy se snaží vliv Ruska nebo Číny tímto způsobem vstupovat do české společnosti," řekl Jurečka. "Co pro to můžeme všichni dělat je, abychom dokázali mít společnost, která je vzdělaná, umí kriticky myslet, umí čelit dezinformacím, nepodléhá strachu, ví, že tady je Česká republika, která je součástí Evropské unie, NATO," míní vicepremiér.

Vláda má podle něj v bezpečnostně-strategických záležitostech jasno a nezpochybňuje členství ČR v EU ani v Severoatlantické alianci. "Děláme kroky pro to, abychom dokázali čelit těmto hrozbám, abychom měli dobře vybavenou armádu," dodal Jurečka.

NCOZ dále mimo jiné uvedla, že Česko je pro migranty z Blízkého a Středního východu i nadále především tranzitní zemí. Loni policie nejčastěji zajistila na českém území Syřany, nebo lidi, kteří se za prchající před občanskou válkou v zemi vydávali. Jejich cílem byly hlavně západoevropské země a Skandinávie.

Podle Jurečky je potřeba do konce volebního období upravit legislativu například ohledně udělování státního občanství a nároku na jeho získání nebo monitoringu některých osob při přecházení hranic.