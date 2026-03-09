Jak správně načasovat první jarní postřik stromů
9. 3. 2026 – 14:32 | Magazín | Žaneta Kaczko
Zapomeňte na drastické jedy v době sklizně. Existuje trik, jak se zbavit mšic, svilušek a puklic čistě mechanickou cestou. Stačí jedna aplikace ve správný čas a vajíčka škůdců na kůře stromů nebudou mít šanci. Prozradíme vám, jak poznat osudnou fázi „myšího ouška“ a proč letos musíte stříkat dříve než obvykle.
To, co mnoho zahrádkářů považuje za nekonečný letní boj s větrnými mlýny, má ve skutečnosti své elegantní a mechanické řešení už v předjaří. Mšice, svilušky a další drobní trýznitelé našich ovocných stromů totiž nespí v zimě někde v dálce- spí přímo na kůře vašich stromů ve formě mikroskopických vajíček.
Pokud začnete s postřikem až ve chvíli, kdy vidíte zkroucené listy plné lepkavé medovice, prohráli jste první bitvu. Klíčem k vítězství je parafínový olej a jeho precizní načasování.
Proč funguje olej tam, kde chemie selhává?
Parafínový olej není klasický pesticid v tom smyslu, že by hmyz trávil toxickými látkami. Jeho účinek je čistě mechanický a fyzikální. Jakmile strom důkladně postříkáte, olej vytvoří na povrchu kůry, pupenů a vajíček neprodyšný film.
Tento jemný film doslova „udusí“ vyvíjející se larvy a vajíčka tím, že jim ucpe dýchací otvory (průduchy). Škůdci hynou velmi rychle, aniž by si na přípravek mohli vypěstovat rezistenci, což je u běžné chemie velký problém. Navíc je tato metoda mnohem šetrnější k životnímu prostředí, protože do půdy a pletiv stromu nevpravujete jedovaté koktejly.
Rozhodující okamžik: Fáze „myšího ouška“
V zahradničení je načasování vším. Pokud parafínový olej aplikujete v lednu, mine se účinkem, protože vajíčka jsou v hluboké dormanci a nepotřebují tolik kyslíku. Pokud jej aplikujete příliš pozdě, kdy už jsou listy rozvinuté, riskujete jejich popálení (tzv. fytotoxicitu).
Ideální okno se otevírá ve fázi, které odborníci říkají fáze myšího ouška. Je to moment, kdy:
- Listové pupeny se začínají mírně nalévat a rozestupovat.
- Z pupenu vykukují špičky prvních lístků, které tvarem a jemným ochlupením připomínají malé myší ucho.
- Denní teploty se stabilně drží nad 8-10 °C.
Právě v tuto chvíli se metabolismus škůdců uvnitř vajíček probouzí k životu a začínají intenzivně dýchat. Právě teď je jejich „brnění“ nejzranitelnější. V našich podmínkách toto období obvykle nastává od poloviny března do začátku dubna, ale v teplých letech, jako je to letošní, může přijít i dříve.
Na koho tento jarní úder cílí?
Předjarní postřik olejem je „univerzální čistič“, který výrazně zredukuje populaci těchto nezvaných hostů:
- Mšice: Zničíte přezimující vajíčka dříve, než se vylíhnou první zakladatelky kolonií.
- Svilušky: Zejména sviluška ovocná, jejíž vajíčka jsou na kůře často vidět jako červené shluky.
- Mery: Častý problém hrušní.
- Štítenky a puklice: Hmyz chráněný pevným štítkem, na který běžné postřiky v létě téměř neúčinkují.
- Drobní roztoči: Ti, kteří mají na svědomí bílou plst na rubu listů nebo nevzhledné puchýře a výrůstky, které deformují mladou zeleň.
Jak na to: Zlatá pravidla aplikace
Aby byl postřik účinný a stromu neublížil, dodržujte tento postup:
- Důkladnost nade vše: Nejde o lehké mlžení. Strom musí být přípravkem doslova „umytý“. Olej musí zatéct do všech prasklin kůry, záhybů u pupenů a na spodní strany větví. Tam všude se vajíčka skrývají.
- Počasí je váš spojenec: Stříkejte za suchého dne, ideálně v bezvětří. Je velmi důležité, aby po aplikaci alespoň 24 hodin nepršelo, jinak se olejový film smyje dříve, než splní svůj účel.
- Žádné koktejly: Parafínový olej nemíchejte s jinými přípravky (zejména ne se sírou nebo přípravky obsahujícími captan). Mohlo by dojít k chemické reakci, která strom nenávratně poškodí.
- Jednou a dost: Stačí jeden precizní zásah za sezónu. Opakování by mohlo omezit přístup vzduchu k samotným pupenům stromu.
Které rostliny ošetřit?
Tento postřik je požehnáním pro většinu ovocných dřevin: jabloně, hrušně, švestky, třešně, ale i pro bobuloviny jako rybíz a angrešt. Skvěle funguje i na okrasné keře a některé jehličnany, které trpí na napadení mšicemi (např. korovnice na modřínech).
Díky této jediné intervenci v březnu si ušetříte hodiny práce v červnu a výrazně omezíte potřebu drastické chemie v době, kdy už na stromech rostou plody.