Kvíz: Jste expert na planetu Zemi, nebo jen náhodný kolemjdoucí?
8. 3. 2026 – 11:44 | Magazín | Žaneta Kaczko
Myslíte si, že o našem společném domově víte všechno? Od hlubin oceánů až po žhavé jádro pod našima nohama- Země je fascinující organismus, který se neustále mění. Otestujte své znalosti v našem velkém kvízu a zjistěte, zda byste dokázali přednášet o geologii, nebo jste na povrchu jen pouhými turisty.
Žijeme na ní každý den, kráčíme po jejím povrchu a využíváme její dary, ale ruku na srdce- jak moc svou planetu skutečně známe? Země není jen statický kus skály letící vesmírem. Je to dynamický systém, kde se pod našima nohama neustále přelévá magma, kde se kontinenty kdysi spojené stále pohybují a kde příroda každoročně předvádí svou sílu v podobě zemětřesení a sopečných erupcí.
Víte například, jakou část naší planety tvoří voda, nebo co byste našli, kdybyste se provrtali až úplně doprostřed? Tento kvíz je pro vás příležitost zjistit, zda se na svět kolem sebe díváte s otevřenýma očima, nebo zda vám unikají základní souvislosti o místě, kterému říkáme domov.
Ponořte se do hlubin poznání a zjistěte, jaké procento úspěšnosti získáte právě vy!