Blesk z čistého nebe: Ester Ledecká se rozešla
8. 4. 2026 – 6:01 | Magazín | Jana Strážníková
Jedna z našich největších sportovních hvězd přišla s šokujícím přiznáním: Její pětiletý vztah skončil.
O tom, že by hvězda zimních svahů, letních luk a vlastně jakéhokoliv sportu, na který jen sáhne, Ester Ledecká, možná mohla mít krizi ve vztahu s partnerem Robinem Staňkem, se spekulovalo už v době zimní olympiády.
Ester už v tu dobu uvedla v olympijském dotazníku, že nemá partnera, což samozřejmě nevěstilo nic dobrého.
Pak se ale na veřejnost nic dalšího nedostalo, což se rovnalo jedné ze dvou možností: Buď se vztah urovnal, nebo prostě jen Ester nemá potřebu troubit na veřejnost své soukromé záležitosti.
Její nejnovější příspěvek na sociální síti s definitivní platností potvrzuje, že se jednalo o druhou možnost. Jen tak mezi řečí totiž potvrdila, že je sama – zveřejnila video ze střelnice, kde nedává cílům šanci, s popiskem: „Nic moc k vidění, jen obyčejná slovanská holka, která se vyrovnává s rozchodem.“
Tady už není moc prostoru ke spekulacím a zdá se, že vztah s tenistou opravdu po pěti letech skončil.
Jak ale vtipně podotkla řada komentujících – všechno zlé je k něčemu dobré a trénink s puškou by se dal přetavit v medaile z biatlonu. Vzhledem k tomu, kolik talentu v téhle půvabné a návykově energické slečně dříme, by se, ruku na srdce, snad ani nemuselo jednat o pouhý vtip.
