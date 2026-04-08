V Litoměřicích začíná jarní zahrádkářský veletrh Tržnice Zahrady Čech
8. 4. 2026 – 6:35 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Na výstavišti v Litoměřicích začíná jarní veletrh pro zahrádkáře a chalupáře Tržnice Zahrady Čech.
Jeho 38. ročník potrvá do neděle. Návštěvníkům nabídne tradiční sortiment pro pěstitele a kutily. Prodejci nabídnou sadbu, květiny, zahradní nářadí a techniku, potraviny či přírodní léčiva a další věci pro dům i zahradu.
V pavilonu A najdou návštěvníci expozici s názvem Voňavý příběh, která navazuje na historii Zahrady Čech i na oslavy 50. výročí. Prostor je koncipovaný jako kavárna. Expozici tvoří čtyři pokojíčky, v nichž se vždy propojí jedna výrazná vůně s jednou barvou tak, aby každý prostor měl svou náladu, energii. Jubilejní ročník podzimního zahrádkářského veletrhu se uskuteční na podzim.
Také letos se budou konat jarní květinové workshopy. Pod dohledem floristů na návštěvníky každý den čeká výroba například jarních dekorací na stůl, věnců na dveře a dalších sezonních aranžmá.
Brány výstaviště budou otevřené denně od 09:00 do 17:00. Zajištěná je kyvadlová doprava z centra Litoměřic. Psi mohou do areálu pouze na vodítku.