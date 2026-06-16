Zdrcený Leoš Mareš: Plní poslední přání zesnulé asistentky
16. 6. 2026 – 6:17 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbený moderátor plní poslední přání své drahé kolegyně, které už bohužel nebylo pomoci.
Další rána pro Leoše Mareše. Z předčasného skonu svého dlouholetého parťáka Patrika Hezuckého se nejspíš úplně neoklepe nikdy, ale když už se zdálo, že čas alespoň trochu hojí rány, přišla další tragédie. Zemřela Leošova kolegyně, kamarádka a asistentka Kateřina Niklová. Bylo jí pouhých 42 let.
Od čtvrtka prý nebrala telefon a známí tak zburcovali policii. Ta už ale bohužel našla jen tělo bez známek života.
„V sobotu jsme na místo vyráželi na žádost PČR k nahlášené osobě bez známek života. Byly jasné známky smrti, na místo tedy vyrazil koroner. Situaci nyní dále prošetřuje policie,“ potvrdila mluvčí záchranářů pro eXtra.cz.
Cizí přičinění bylo rovnou vyloučeno, za úmrtí mohly náhlé zdravotní komplikace: „K úmrtí došlo po náhlém zdravotním selhání,“ informoval krátce sám Mareš.
„Tuto zprávu píšu se souhlasem rodiny. Rodina zároveň prosí o respektování soukromí v tomto těžkém období,“ dodal.
Jeho asistentka ale měla přání, které se moderátor rozhodl splnit alespoň nyní. Vrátil se na Instagram, kam přidal nový příspěvek po roce a půl neaktivity.
„Tak jsi jí to splnil,“ komentovala Leošovo video vdova po Patriku Hezuckém Nikola.
„Ano. Dnes mi volala Katky máma, jestli může mít jedno poslední přání. ‚Vraťte se na Instagram‘, Katka o tom mluvila prý každý den,“ potvrdil Leoš. Uvidíme, jestli bude aktivní i nadále.
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