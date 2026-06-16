Chladné ráno a deštivý den. Ostrá změna už je ale za rohem, předpovídají meteorologové
16. 6. 2026 – 6:44 | Magazín | BS
Po chladném a místy dokonce mrazivém ránu přijde nepříliš horký den s přeháňkami a místy i bouřkami. Od zítřka už by ale měly začít změny.
To, že mají v druhé polovině týdne a hlavně o víkendu přijít brutální tropy, by při pohledu z okna při dnešním ránu nejspíš odhadl jen málokdo. Rozbřesk byl totiž velmi chladný, ve vyšších polohách dokonce s mrazem. A ani přes den nečekají meteorologové kdovíjaká vedra.
„Nad ránem klesly teploty většinou na 10 až 5 °C, tepleji zůstávalo zejména na severovýchodě území nebo již tradičně v centru Prahy, naopak v údolních polohách klesly teploty i k 3 °C (např v Tachově nebo ve Světlé Hoře) a na šumavském Březníku dokonce pod -5 °C,“ reportují odborníci z ĆHMÚ na sociální síti.
Denní teploty se pak budou pohybovat zhruba okolo dvacítky: „Dnešní teplotní maxima budou přibližně o 2 °C vyšší než včera, většinou je čekáme mezi 18 až 23 °C, na jihu Moravy může být až 25 °C,“ doplňují meteorologové.
Výlety dnes plánujte jen s deštníkem: „Zatím převládá spíše málo oblačnosti, ale to se během dne bude od západu měnit. Postupně se také přidá místy déšť nebo přeháňky, na krajním západě pravděpodobně již dopoledne, jinde v Čechách během odpoledne a podvečera a až večer postupně dorazí i na Moravu a do Slezska. Večer by se na západě Čech mohly také objevit i slabší bouřky,“ dodává ČHMÚ.
Již v průběhu zítřka by se měla situace měnit a měl by dorazit proud velmi teplého vzduchu od jihu. Avizované oteplení reflektují prakticky všechny meteorologické modely: Týdenní předpověď ČHMÚ jasně ukazuje stoupající graf a rozdíl teplot mezi středou a čtvrtkem činí hned 4 °C. Víkendová maxima by měla dosáhnout 30 až 35 °C.
Předpovědní agregát AccuWeather hlásí na pátek a víkend teploty okolo 33 až 34 °C. S podobnými čísly počítá i model ECMWF. Poté by ale měla opět přijít studená fronta a ochlazení.