Výročí, která připadají na pátek 26. června
26. 6. 2026 – 17:28 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pátek 26.června je 177. dnem roku 2026, do konce roku zbývá 188 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 2019 (37,5 stupně C) a nejnižší v roce 1799 (7,1 stupně C).
Svátek má Adriana. Je to jméno latinského původu, ženská podoba mužského jména Adrian (Hadrian), které znamená "od moře, z italského města (H)adrie". K jeho známým nositelkám patří slovenská modelka Sklenaříková, tenistka Gerši nebo bývalá primátorka Prahy Krnáčová.
Katolický kalendář připomíná svatého Jana Buriana a svatého Pavla.
Pranostika:
Svatý Jan Burian mlátí bez cepů.
Narozeniny slaví:
ruský politik Gennadij Zjuganov (1944)
publicista a spisovatel Ondřej Neff (1945)
německý filozof Peter Sloterdijk (1947)
britský kytarista a zpěvák Mick Jones (1955)
francouzská herečka Véronique Genestová (1956)
americký písničkář Chris Isaak (1956)
manažer a politik Tomáš Hüner (1959)
politik Jaroslav Foldyna (1960)
americký cyklista Greg LeMond (1961)
ruský podnikatel Michail Chodorkovskij (1963)
bývalý finský jezdec rallye Tommi Mäkinen (1964)
bývalý italský fotbalista Paolo Maldini (1968)
bývalý islandský prezident Gudni Jóhannesson (1968)
americký režisér, scenárista a producent Paul Thomas Anderson (1970)
italský motocyklový závodník Max Biaggi (1971)
výtvarník a kreslíř komiksů Štěpán Mareš (1972)
politik Petr Gazdík (1974)
kanadský hokejista Ed Jovanovski (1976)
politik ANO Ondřej Baránek (1980)
politik ČSSD Michal Pobucký (1982)
americká zpěvačka Ariana Grandeová (1993)