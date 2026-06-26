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Babička vždy hodila do kýble jednu lžíci této věci. Tvrdila, že po vytření se doma okamžitě změní atmosféra

26. 6. 2026 – 20:13 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Babička vždy hodila do kýble jednu lžíci této věci. Tvrdila, že po vytření se doma okamžitě změní atmosféra
zdroj: Freepik
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Na první pohled jde o obyčejnou surovinu, kterou má doma téměř každý. Naše babičky ji ale nepoužívaly jen v kuchyni. Pravidelně ji přidávaly do vody na vytírání a byly přesvědčené, že díky ní domov nebude jen čistší, ale také klidnější. Dodnes tento starý trik používají tisíce lidí.

Zatímco dnes většina lidí sáhne po voňavém přípravku na podlahy, dříve se často spoléhalo na obyčejnou kuchyňskou sůl. Stačila jediná lžíce do kbelíku s vodou a vytírání získalo podle lidových tradic úplně jiný význam.

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Do vody nepřidávaly jen čisticí prostředek

Sůl byla od nepaměti symbolem očisty a ochrany. V mnoha kulturách se věřilo, že dokáže z domu symbolicky odnést napětí, smutek i nepříjemnou atmosféru. Právě proto ji lidé používali při stěhování, po nemoci nebo po náročném životním období.

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Právě tehdy babičky vytahovaly sůl nejčastěji

Podle starých zvyků přišel čas na vytírání se solí hlavně tehdy, když se doma často lidé hádali, špatně spali nebo měli pocit, že se jim dlouhodobě nedaří. Nešlo jen o samotný úklid. Součástí bylo také otevření oken, vyvětrání celého bytu a zbavení se zbytečných věcí.

Mnozí uvěřili, že právě tato kombinace pomůže domovu symbolicky „začít znovu“.

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Jak tento trik vyzkoušet

Postup je překvapivě jednoduchý.

  • Do přibližně 10 litrů teplé vody přidejte jednu polévkovou lžíci kuchyňské soli.
  • Nejdříve podlahu vysajte nebo zameťte.
  • Otevřete okna a vytírejte od nejvzdálenější části místnosti směrem ke dveřím.
  • Stejnou vodou můžete otřít také kliky, parapety nebo další často používané povrchy.

Podle lidových tradic stačí tento postup opakovat jednou za měsíc.

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Opravdu se po vytření se něco změní

Žádná vědecká studie to sice nepotvrdila, že by zrovna kuchyňská sůl dokázala čistit takzvanou energii domova. Přesto psychologové ale upozorňují, že důkladný úklid, čerstvý vzduch a pocit nového začátku mohou výrazně zlepšit náladu i psychickou pohodu.

Možná právě proto tento zvyk přežil celé generace. A i když nevěříte na staré rituály, po pečlivě uklizeném bytě se většina lidí cítí příjemněji.

Tagy:
sůl babicka podlaha trik tipy a rady mycí prostředek
Zdroje:
The Times of India, oryxdesertsalt.com, casacor.abril.com
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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