Nejvyšší soud USA otevřel Trumpovi cestu k deportaci statisíců Haiťanů a Syřanů
26. 6. 2026 – 16:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Nejvyšší soud Spojených států ve čtvrtek rozhodl, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa může odebrat ochranu před deportací statisícům migrantů z Haiti a Sýrie, kteří do USA uprchli před násilím či kvůli přírodním katastrofám.
Zvrátil tak rozhodnutí federálních soudců, kteří vládě zakázali zrušit status dočasné ochrany (TPS) 350.000 Haiťanů a 6100 Syřanů. Rozsudek otevírá vládě cestu ke zrušení TPS i pro migranty z dalších zemí. Program v USA chrání před vyhoštěním 1,3 milionu lidí z 17 zemí, píší agentury.
Nejvyšší soud rozhodl v poměru šesti konzervativních ku třem liberálním soudcům, píší média. Zrušení ochranného statusu předtím zablokovali federální soudci v New Yorku a Washingtonu.
TPS umožňuje migrantům ze zemí zasažených válkou, přírodní nebo jinou katastrofou, žít a pracovat ve Spojených státech po dobu, kdy je pro ně návrat nebezpečný. USA začaly status udělovat Haiťanům po zemětřesení na Haiti v roce 2010 a Syřanům po vypuknutí občanské války v Sýrii v roce 2012.
Americké ministerstvo zahraničí v současnosti varuje občany USA před cestováním na Haiti i do Sýrie kvůli rozšířenému násilí, kriminalitě, terorismu a únosům.
Trumpova administrativa argumentovala tím, že federální soudci nemohou zpochybňovat rozhodnutí úřadů o ochraně před deportací, která vždy měla být dočasná. Konzervativní většina nejvyššího soudu souhlasila a shledala, že zákon, na základě něhož byl program TPS zřízen, z procesu vylučuje soudce. Rozhodnutí o přiznání ochranného statusu nepodléhají soudnímu přezkumu, uvedl konzervativní soudce Samuel Alito.
Tři liberální soudkyně nejvyššího soudu nesouhlasily a uvedly, že zákon umožňuje soudcům zasáhnout, pokud úřady obcházejí řádný postup zrušení ochrany před deportací. Trumpovo rozhodnutí zrušit ochranu Haiťanů bylo rasově motivované, uvedla soudkyně Elena Kaganová.
Imigrační právníci v případu argumentovali tím, že Haiti a Sýrie jsou nadále příliš nebezpečné na to, aby se do nich migranti mohli vrátit. Trumpova administrativa jim podle nich TPS odebrala v nezákonně uspěchaném procesu, který byl poznamenán rasovou záští. Trump své prezidentské kampani v roce 2024 šířil nepravdivé zvěsti, že Haiťané v USA unášejí a jedí psy a kočky.