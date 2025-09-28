Výročí, která připadají na neděli 28. září
28. 9. 2025 – 12:29 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Neděle 28.září je 271. dnem roku 2025, do konce roku zbývá 94 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 1874 (26,3 stupně C) a nejnižší v roce 1939 (2,1 stupně C).
Svátek má Václav. Je to české jméno slovanského původu a znamená "více slavný". Nejznámějším nositelem tohoto jména je kníže (později svatý) Václav, hlavní patron českého národa. Ze současných Václavů patřil k nejznámějším exprezident Havel, jméno nosí i další bývalý prezident Klaus, herec Vydra, zpěvák Neckář nebo houslista Hudeček.
Na tento den připadá státní svátek - Den české státnosti.
Pranostika:
Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.
Přijde Václav - kamna připrav!
Po svatým Václavu beranici na hlavu.
Narozeniny slaví:
režisér, scenárista a spisovatel Václav Táborský (1928)
francouzská herečka Brigitte Bardotová (1934)
bývalý bavorský premiér Edmund Stoiber (1941)
bývalý prezident Miloš Zeman (1944)
bangladéšská politička Šajch Hasína Vadžídová (1947)
rakouský politik Herbert Haupt (1947)
sopranistka Lilka Ročáková (1948)
politik a finančník Josef Tošovský (1950)
švédská politička Margot Wallströmová (1954)
italský podnikatel Carlo Capalbo (1957)
americká herečka Mira Sorvinová (1967)
bývalý finský pilot formule 1 Mika Häkkinen (1968)
britská herečka Naomi Wattsová (1968)
srbská politička Ana Brnabičová (1975)