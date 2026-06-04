Výročí, která připadají na dnešní den
4. 6. 2026 – 10:35 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Čtvrtek 4.června je 155. dnem roku 2026, do konce roku zbývá 210 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 1947 (32,6 stupně C) a nejnižší v roce 1810 (3,8 stupně C).
Svátek má Dalibor. Je to jméno slovanského původu, které znamená "vzdaluj boj". K jeho známým nositelům patří zpěvák Janda a herec a moderátor Gondík.
Narozeniny slaví:
americký herec Bruce Dern (1936)
americký spisovatel Robert Fulghum (1937)
kytarista a pedagog Milan Zelenka (1939)
flétnista Jiří Válek (1940)
výtvarnice, režisérka a choreografka Zdeňka Čechová (1944)
sochařka Magdalena Jetelová (1946)
rakouský politik Viktor Klima (1947)
německý fotbalista Jürgen Sparwasser (1948)
bývalý polský prezident Bronislaw Komorowski (1952)
herečka Sylva Talpová (1955)
německý politik a novinář Bernd Posselt (1956)
maďarský politik Ferenc Gyurcsány (1961)
herečka Veronika Jeníková (1964)
italská mezzosopranistka Cecilia Bartoliová (1966)
bývalá italská sjezdařka Deborah Compagnoniová (1970)
americká herečka Angelina Jolie (1975)
jamajský hudebník Julian Marley (1975)
německý fotbalista Lukas Podolski (1985)
dráhový cyklista Tomáš Bábek (1987)