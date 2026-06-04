Poslanci se přeli kvůli nepřítomnosti ministrů při sněmovních interpelacích
4. 6. 2026 – 12:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Opoziční a koaliční poslanci se dnes přeli kvůli nepřítomnosti členů vlády při sněmovních interpelacích.
Na projednávání písemných poslaneckých dotazů dorazil dopoledne do dolní komory jen ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Opoziční zástupci vinili vládní tábor z toho, že znemožňuje parlamentní kontrolu kabinetu. Podle koalice ale nemůže být o porušování demokratických principů řeč. Obdobné spory Sněmovna zažila i v minulém volebním období, kdy byly u moci nynější opoziční strany.
Debata se dnes rozproudila poté, co Sněmovna výraznou koaliční většinou odmítla odročit projednávání interpelace Olgy Richterové (Piráti) na omluveného Andreje Babiše (ANO) o užívání obecního bytu ministryní pro místní rozvoj Zuzanou Mrázovou (ANO). Pro přerušení hlasovalo 26 přítomných opozičních poslanců. Návrh nepodpořilo 66 zákonodárců vládního tábora.
"Nedáváte opozici možnost diskutovat se členy vlády. Tohle je věcí principiální demokratické spolupráce, kdy Sněmovna hlídá vládu, tak nám to neberte," vyčítal koalici její postup bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a vinil ji z arogance. Adriana Chochelová (STAN) zdůraznila, že účelem interpelací je debata se členy vlády. "Oni tu mají sedět a mají s námi mluvit," zdůraznila. "Nemyslím, že chování, které tady předvádíte, je správné," přidala se Eva Šrámková (Piráti).
Poslanec ANO Robert Králíček opozici vzkázal, že jí nikdo nic nebere. "Načítáte body, máte ústní interpelace a hlavně choďte do práce, je vás fakt málo," řekl s ohledem na to, že opozice má v plném počtu 92 poslanců. Radek Vondráček (ANO) souhlasil s tím, že by členové vlády měli na interpelace chodit. Ohradil se ale proti výkladu, že vládní tábor porušuje demokratické principy. "Že je vás tady pět a půl, to je váš problém," uvedl další z poslanců ANO Tomáš Kohoutek.
Sněmovna dnes projednala kvůli omluveným absencím členů vlády jednu z desítky písemných interpelacích, kterými se mohla zabývat. Podala ji Šrámková na Šebestyána kvůli kauze závadného kojeneckého mléka. "Jednáme o více než 6000 baleních, které nevíme, kde jsou," řekla pirátská poslankyně.
Státní zemědělská potravinářská inspekce uskutečnila podle Šebestyána 270 kontrol v maloobchodu a odebrala 291 vzorků. "Nadlimitní nález toxinu byl zaznamenán pouze ve třech případech," uvedl ministr. Dalších 25 pozitivních vzorků úřady podle něho vyhodnotily vzhledem k nízkým koncentracím jako bezpečné potraviny. Dosud podle ministra nebyla potvrzena žádná intoxikace kojenců v Česku. Státní veterinární správa zkontrolovala podle něho zatím 30 provozovatelů a obchodníků z pěti desítek identifikovaných subjektů, kvůli nedostatkům zahájila osm správních řízení. Týkaly se toho, že sklady nebyly registrovány, vyplynulo z jeho vyjádření.
Problém je spojený podle Šebestyána s dodavatelským řetězcem mimo Evropskou unii, která už například zpřísnila opatření pro dovoz oleje s obsahem s arachidonové kyseliny z Číny. "Na evropské úrovni také určitě podpoříme to, aby se suroviny pro výrobu potravin pro kojence a malé děti nedovážely ze třetích zemí," dodal.