Poslanci budou hlasovat o sněmovních nominantech na státní vyznamenání
4. 6. 2026 – 8:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Poslanci budou dnes hlasovat o sněmovních nominantech na udělení nebo propůjčení státního vyznamenání.
Předběžný seznam čítá 151 jmen. Zákonodárci z dolní komory v něm mohou škrtat, nebo jej naopak doplňovat. Na programu jednání Sněmovny jsou ale zejména pravidelné interpelace na členy vlády.
Na udělení nejvyššího státního vyznamenání by Sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty na toto ocenění by opět mohli být také třeba spisovatel Milan Kundera, někdejší ministři zahraničí Jaroslav Šedivý a obrany Luboš Dobrovský či bývalý diplomat a politik Michael Žantovský. Řád Bílého lva by poslanci mohli navrhnout rovněž pro filmového tvůrce Karla Zemana a pro dosud jedinou ženskou vítězku Velké pardubické Marii Immaculatu Brandisovou.
Ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání by mohli patřit podnikatel Radim Passer, herec a moderátor Marek Eben, bývalý ministr kultury Daniel Herman, herec a aktivista za práva homosexuálů Jiří Hromada a kriminalista Jiří Markovič. Poslanci by mohli navrhnout také hokejového reprezentanta Jiřího Šlégra, fotbalistu Patrika Schicka nebo videoherního designéra Daniela Vávru.
Loni Sněmovna nabídla Pavlovi k ocenění 138 lidí, původní soupis zahrnoval 150 jmen. Konečné rozhodnutí je na prezidentovi, který návrhům může, ale nemusí vyhovět.