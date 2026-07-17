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Počasí o víkendu: Žene se studená fronta, dopady budou znatelné

17. 7. 2026 – 9:13 | Magazín | BS

Počasí o víkendu: Žene se studená fronta, dopady budou znatelné
zdroj: Freepik
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Už dnes bude přes naše území pomalu přecházet studená fronta a v jejím závěsu déšť i možné bouřky.

Dnešek je na chvíli posledním dnem, v němž nás čekají ještě celkem tropické teploty: Na většině území se dnes budou pohybovat mezi 25 až 30 °C, na jižní Moravě až 32 °C.

K večeru ale od severozápadu přijde studená fronta a s ní přeháňky a bouřky. Ty mohou mít i velkou sílu, varují odborníci z ČHMÚ.

„V sobotu bude převažovat oblačno, místy s přeháňkami, ale bouřky budou jen ojedinělé,“ pokračují meteorologové s tím, že teploty už vystoupají jen na 22 až 26 °C.

Trend bude pokračovat i v neděli, kdy bude ještě chladněji, a to 19 až 24 °C. Opět se srážkami: „V neděli bude zpočátku méně oblačnosti, ale během dne bude přechodně oblačno až zataženo a na mnohých místech bude pršet,“ uvádí odborníci.

„Při pohledu na předpovídané úhrny srážek za pátek a za neděli je vidět, že v pátek budou úhrny nerovnoměrné, lokálně mohou být i velmi rozdílné, což odpovídá více konvektivním srážkám tedy přeháňkám a bouřkám.“

„Naopak v neděli budou úhrny více rozprostřené s menšími lokálními rozdíly, to odpovídá srážkám z vrstevnaté oblačnosti, tedy čekáme spíše déšť, ale i v pásmu deště mohou být vnořené přeháňky či bouřky,“ vysvětluje ČHMÚ.

Podle týdenního výhledu ČHMÚ bude ochlazování pokračovat: V pondělí čekáme teploty okolo 18 až 22 °C. Zhruba na této úrovni se pak udrží po celý zbytek týdne, před příštím víkendem by pak mělo přijít mírné oteplení.

 

Tagy:
počasí předpověď počasí jak bude weather
Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather
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BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

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