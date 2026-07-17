Další podivný vyhazov ze StarDance. Hvězdu minulých ročníků letos neuvidíme: "Z mojí hlavy to nebylo"
17. 7. 2026 – 9:30 | Magazín | Jana Strážníková
Česká televize nečekaně ukázala dveře jedné z nejvýraznějších tváří StarDance – tanečnici Kateřině Bartuněk Hrstkové, která dokonce vybojovala celkové vítězství. Sama dodnes neví, proč dostala stopku, a přiznává, že pauza rozhodně nebyla jejím přáním.
Když se poprvé objevila na televizním parketu, okamžitě si získala srdce diváků i poroty. Kateřina Bartuněk Hrstková patřila k absolutní špičce toho, co oblíbený pořad StarDance v posledních sezónách nabídl. Teď je ale všechno jinak a úspěšná profesionálka v nové řadě chybí.
Bez angažmá přitom zůstal i její manžel Lukáš Bartuněk, který ve StarDance rozhýbal třeba herečku Lucii Vondráčkovou nebo violistku Jitku Hosprovou.
Její dráha televizní soutěží přitom připomínala pohádku. V roce 2023 se probojovala po boku kajakáře Vavřince Hradilka k bronzu. Hned v následujícím ročníku ale předvedla po boku herce Oskara Hese naprosto dechberoucí výkony. Stali se miláčky publika, ovládli velké finále a právem si odnesli titul krále a královny tanečního parketu.
O to víc fanoušky překvapilo, když její jméno na seznamu profesionálních tanečníků pro novou sezónu chybělo. Produkce jí angažmá bez bližšího vysvětlení nenabídla.
„Nebylo to moje rozhodnutí,“ přiznává narovinu
Zatímco některé celebrity odcházejí z projektů s naučenými PR frázemi o únavě a potřebě nových výzev, Kateřina se rozhodla pro upřímnost. V rozhovoru pro eXtra.cz otevřeně potvrdila, že z její strany o žádný dobrovolný odchod nešlo.
„Nebylo to moje rozhodnutí a vlastně úplně nevím, jaký je ten důvod,“ přiznala tanečnice na rovinu.
Podobně se vyjádřila i pro magazín Aha!: „To je otázka na lidi, co jsou ve vedení pořadu. Je mi to líto.“
Proč přesně se s ní dramaturgie pořadu pro další ročník rozloučila, dodnes prý sama přesně netuší.
Alespoň si užije klidné Vánoce
Přestože ji rozhodnutí tvůrců překvapilo, Kateřina se v depresích netopí a snaží se najít na situaci to pozitivní. Po třech letech, kdy jí soutěž a navazující StarDance Tour zabraly prakticky všechen volný čas, se konečně dočká odpočinku – a hlavně víc času na rodinu.
„Můj malý syn jde letos do první třídy, takže jsem na druhou stranu vlastně docela ráda, že budu mít víc času. Poslední tři roky jsem neměla ani normální Vánoce,“ svěřila se tanečnice pro eXtra.cz.
Úplně se s parketem loučit nechystá – v jednom z dílů nové řady se divákům přesto na skok ukáže, a sama doufá, že se do soutěže v budoucnu ještě vrátí. Do té doby se naplno věnuje své taneční škole Maestro.