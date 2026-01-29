Paralympionici dostanou odměnu za medaile stejnou jako olympionici
29. 1. 2026 – 14:52 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) slíbil paralympionikům odměny za všechny získané medaile ve stejné výši, v jaké je vláda schválila pro olympioniky.
Uvedl to dnes ve Sněmovně po kritice předsedkyně poslanců STAN Michaely Šebelové, že vláda chce paralympionikům vyplácet za další medaile jen poloviční odměny.
"V případě, že paralympionici získají větší počet medailí, podmínky za druhou, třetí, čtvrtou a případnou další medaili budou naprosto srovnány," slíbil ministr. Podotkl, že snížené odměny pro paralympioniky navrhlo bývalé vedení Národní sportovní agentury (NSA) v materiálu, který vláda v pondělí vzala na vědomí.
Bývalý předseda NSA Ondřej Šebek, kterého vláda v polovině prosince odvolala, ale tvrdí, že to není pravda. Ve vyjádření pro server iDNES.cz uvedl, že žádný konkrétní návrh vládě nepředložil. "Pokud aktuální návrh odměn pro olympioniky a paralympioniky schválila vláda v tomto týdnu, byl jí podklad předložen současným vedením NSA nebo ministrem," uvedl Šebek. Připomněl, že za jeho působení v čele NSA obdrželi paralympionici po hrách v Paříži stejné odměny jako olympionici.
Peníze na dorovnání odměn chce Šťastný najít ve spolupráci s novým vedením agentury mimo jiné úsporami v jejím rozpočtu. Jako příklad uvedl zrušení luxusního služebního bytu od diplomatického servisu pro předsedu agentury. Podle ministra v agenturním rozpočtu, který připravila bývalá vláda Petra Fialy (ODS), nebyla na odměny pro sportovce ani koruna.
Za zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo mají olympionici dostat 2,4 milionu korun, za stříbro 1,8 milionu a za bronz 1,2 milionu Kč. V případě skupinových sportů budou odměny propočítávány podle koeficientů. Získá-li reprezentant na olympijských hrách více medailí, bude každá medaile oceněna zvlášť bez krácení. Paralympionici se na následných hrách zatím mohli těšit na plnou finanční odměnu za svou nejcennější medaili, naopak za každou další medaili měli původně obdržet odměnu sníženou o 50 procent, proti čemuž se zdravotně postižení sportovci ohradili.
Šebelová toto krácení označila za diskriminaci, výsměch do tváře, facku handicapovaným sportovcům, kteří na rozdíl od zdravých kolegů obtížněji shání sponzory. Vláda podle ní pohrdá lidmi, kteří nevzdali boj s handicapem, a své rozhodnutí by proto měla přehodnotit.
Čeští medailisté z nadcházejících zimních olympijských her dostanou stejné odměny jako za úspěchy na letních olympiádách v Paříži 2024 či v Tokiu 2021. Stejné sumy inkasovali i medailisté ze zimní olympiády 2022 v Pekingu. Česká výprava na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo bude mít 113 sportovců. To je stejný počet, jaký se zúčastnil dosud rekordních zimních her v Pekingu v roce 2022. Podruhé za sebou je v českém týmu pro zimní olympiádu více než stovka sportovců. Důvodem je především účast obou hokejových týmů, které dohromady tvoří 48 hráčů a hráček.