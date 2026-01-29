Transplantace, která změnila osud. Muž žil život dárce a skončil stejně tragicky
29. 1. 2026 – 15:16 | Zpravodajství | Alex Vávra
Transplantace srdce mu zachránila život, ale zároveň ho nečekaně propojila s osudem mrtvého dárce. Příběh Terryho Cottlea a Sonnyho Grahama je mrazivou ukázkou toho, jak se mohou lidské životy protnout způsobem, který dodnes vyvolává otázky o náhodě, psychice i hranicích biologie.
Existují příběhy, které působí tak nepravděpodobně, až nutí zpochybňovat hranice náhody, biologie i lidské psychiky. Osud Terryho Cottlea a Sonnyho Grahama je jedním z nich. Nejde jen o tragédii dvou mužů spojených transplantací srdce, ale o znepokojivý sled událostí, který otevírá otázky po tom, co všechno si lidské tělo – a možná i mysl – nese dál.
Terry Cottle zemřel v březnu 1995 ve věku 33 let poté, co si vzal život střelnou zbraní. Za sebou zanechal manželku Cheryl a malé děti. Jeho život byl poznamenaný psychickými problémy, partnerskými konflikty i dlouhodobým tlakem, který vyústil v definitivní rozchod s manželkou. Po čtyřech dnech v nemocnici byl odpojen od přístrojů a jeho orgány byly darovány k transplantacím. Právě tehdy se jeho příběh propojil s osudem Sonnyho Grahama.
Sonny byl v té době sedmapadesátiletý muž, který bojoval s těžkým srdečním selháním. Infekce mu nenávratně poškodila srdeční sval a transplantace byla jeho jedinou šancí na přežití. Když dostal srdce Terryho Cottlea, začal pro něj nový život. A zároveň velmi zvláštní kapitola, která se měla uzavřít stejným způsobem, jakým začala.
Terry Cottle a život, který skončil příliš brzy
Terry se seznámil s Cheryl v roce 1988. Oba byli tehdy ještě v jiných manželstvích, přesto se rozhodli pro společný život. Vzali se v roce 1989, měli spolu dceru a Terry adoptoval Cheryliny dva syny. Navenek fungující rodina se však postupně rozpadala. Terry udržoval kontakt s bývalou manželkou, vztah byl plný napětí a hádek a v březnu 1995 se pár rozhodl definitivně rozejít. Krátce poté Terry utrpěl střelné poranění hlavy, které se mu stalo osudným. Jeho smrt znamenala konec jednoho příběhu, ale zároveň nečekaný začátek jiného.
Sonny Graham, transplantace a podivná proměna
Po úspěšné transplantaci se Sonny fyzicky zotavil. Psychicky se však začaly objevovat změny, kterých si všímali lidé v jeho okolí. Odmítal psychologickou pomoc, stal se neklidným a osvojil si chutě, které měl i Terry – pivo a hot dogy. Brzy po operaci začal psát Terryho vdově Cheryl, nejprve jako gesto vděku. Z dopisů se ale stal osobní vztah.
Když se v roce 1997 osobně setkali, Sonny se do Cheryl okamžitě zamiloval. Přestože ona jeho city zpočátku neopětovala, zůstali v kontaktu. Sonny se nakonec rozvedl se svou manželkou po 38 letech manželství, v roce 2001 vztah definitivně ukončil a v roce 2004 si Cheryl vzal. Věkový rozdíl téměř třiceti let nehrál roli, stejně jako to, že šlo o vdovu po muži, jehož srdce mu zachránilo život.
Zpočátku působilo manželství stabilně a šťastně. Sonny odešel do důchodu, postupně však vyčerpal své úspory a nadělal dluhy. Přátelé si všímali, že už není tím bezstarostným člověkem, jakého znali dřív. V dubnu 2008, třináct let po Terryho smrti, Sonny Graham ve věku 69 let odešel ze svého domu v Georgii a zastřelil se. Stejným způsobem jako muž, jehož srdce nosil v hrudi. Policie případ uzavřela jako sebevraždu, ale otázky zůstaly.
Epigenetika a paměť těla
Právě v souvislosti s tímto příběhem se často objevuje pojem epigenetika. Nejde o teorii, že by orgány přenášely vědomí, vzpomínky nebo emoce. Epigenetika se zabývá tím, jak se geny zapínají a vypínají vlivem prostředí, stresu, traumatu nebo životního stylu, aniž by se změnila samotná DNA. Jinými slovy, zkušenosti mohou zanechat biologickou stopu.
Výzkumy ukazují, že dlouhodobý stres, deprese nebo trauma mohou ovlivnit hormonální rovnováhu, nervový systém i imunitní reakce. Tyto změny se mohou projevit v chování, emoční regulaci nebo sklonu k určitým reakcím. Neznamená to, že by Terryho sklony k sebevraždě byly nějak fyzicky uložené v jeho srdci. Spíše to naznačuje, že lidské tělo a psychika jsou propojený celek a že transplantace, extrémní životní změna, pocit viny přeživšího, nový vztah a tlak okolností mohou vytvořit nebezpečnou kombinaci.
Epigenetika tak nabízí střízlivější a vědecky ukotvený pohled než představy o prokletých orgánech. Upozorňuje na to, že tělo reaguje na životní zkušenosti komplexně a že psychická zátěž se může promítat i do fyzického prožívání světa.
Na konci tohoto příběhu není nadpřirozeno, ale lidská křehkost. Dva muži, dvě rozdílné životní cesty a jeden tragický průsečík. Transplantace dala Sonnymu Grahamovi druhou šanci, ale nedokázala vyřešit vnitřní konflikty, které se postupně nahromadily. Příběh Terryho a Sonnyho tak zůstává varováním, že zachránit tělo ještě neznamená zachránit mysl a že některé rány, ať už psychické nebo životní, nelze jednoduše vyoperovat.