Kolik vody denně opravdu potřebujete? Pravda o pitném režimu vás možná překvapí

Kolik vody bychom měli denně pít, je otázka, která se v posledních letech změnila téměř v moderní posedlost. Láhve s vodou nosíme do práce, do školy, do metra i na krátké procházky a mnozí mají pocit, že pokud se nenapijí každých pár minut, ohrožují své zdraví. Rady o osmi sklenicích denně, litrech vody pro krásnou pleť nebo rychlejší hubnutí znějí jednoduše a lákavě. Jenže lidské tělo není jednoduchý stroj a hydratace rozhodně nefunguje podle jednoho univerzálního pravidla.
Kolik vody skutečně potřebujeme
Moderní výzkumy ukazují, že potřeba tekutin je velmi individuální. Zdravý dospělý člověk přijme denně v průměru zhruba 15,5 sklenice tekutin u mužů a 11,5 sklenice u žen, ale toto číslo zahrnuje vše, co obsahuje vodu. Nejde tedy jen o čistou vodu, ale také o čaj, kávu, mléko, džusy i tekutiny obsažené v potravinách, zejména v ovoci, zelenině a polévkách. V praxi to znamená, že mnoha lidem stačí vypít čtyři až šest sklenic čisté vody denně.
Do hry ale vstupuje celá řada proměnných. Fyzická aktivita zvyšuje ztráty tekutin potem, horké nebo vlhké počasí zrychluje dehydrataci a větší množství vody potřebují také lidé žijící ve vyšších nadmořských výškách. Vyšší nároky na hydrataci mají těhotné a kojící ženy, sportovci nebo lidé s horečkou, průjmem či zvracením. Významným faktorem je také věk. Po šedesátém roce života slábne přirozený pocit žízně, což znamená, že starší lidé mohou být dehydratovaní, aniž by si toho všimli.
zdroj:
Profimedia.cz
Lidské tělo má přitom velmi sofistikovaný systém regulace tekutin. Mozek reaguje na nedostatek vody vyvoláním žízně a zároveň dává ledvinám signál, aby šetřily vodu a koncentrovaly moč. Pocit žízně tedy není selháním organismu, ale jeho základním ochranným mechanismem. Pokud je moč světle žlutá až téměř čirá a člověk se cítí soustředěný a plný energie, je hydratace s velkou pravděpodobností v pořádku.
Dehydratace i nadměrné pití mají svá rizika
Dehydratace nastává tehdy, když ztrácíme více tekutin, než kolik jich přijímáme. Mezi typické příznaky patří tmavě žlutá moč, únava, slabost, závratě, nízký krevní tlak, sucho v ústech a snížená frekvence močení. Nejčastějším signálem je ale jednoduše žízeň. Už mírná dehydratace může zhoršovat soustředění, náladu a fyzický výkon a dlouhodobě zvyšovat zdravotní rizika.
Méně se mluví o opačném extrému, tedy o nadměrném pití vody. Přehnaný příjem tekutin může vést k nebezpečnému zředění sodíku v krvi, což způsobuje otok mozku a plic. Tento stav je vzácný, ale byl zaznamenán například u vytrvalostních sportovců, kteří pili velké množství čisté vody bez doplnění elektrolytů. Přesvědčení, že je nutné pít víc, než si tělo samo říká, tak může být v krajních případech nebezpečné.
Je také dobré vědět, že hydratace neznamená výhradně pití vody. K hydrataci přispívají i čaj a káva, přestože obsahují kofein, a dokonce i některé alkoholické nápoje. Přesto zůstává voda nejlepší volbou, protože neobsahuje kalorie, cukr ani látky, které by mohly narušovat spánek nebo podporovat záněty v těle. Slazené nápoje zvyšují riziko přibírání na váze a metabolických onemocnění, alkohol by měl zůstat spíše výjimečnou součástí pitného režimu.
Namísto slepého dodržování tabulek a univerzálních doporučení dává větší smysl kombinace rozumu a vnímání vlastního těla. Pít průběžně během dne, přizpůsobit množství tekutin aktuální zátěži, počasí a zdravotnímu stavu a nebát se řídit signály, které tělo vysílá. Žízeň, barva moči a celkový pocit energie jsou často spolehlivějšími ukazateli než jakékoli pevně dané číslo.
Závěrem platí jednoduché pravidlo. Voda je pro život nezbytná, ale víc neznamená automaticky lépe. Tělo ví velmi dobře, kolik tekutin potřebuje, a umí si o ně říct. Pokud mu budeme naslouchat a přestaneme se stresovat dogmaty o ideálním množství vody, získáme to nejcennější – rovnováhu, která je pro zdraví důležitější než jakýkoli počet sklenic.