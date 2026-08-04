Koruna dnes mírně posílila vůči euru i dolaru
4. 8. 2026 – 17:50 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Koruna dnes mírně posilovala.
Vůči euru zpevnila ve srovnání s pondělním závěrem o dva haléře na 24,18 Kč/EUR. K dolaru si česká měna polepšila o pět haléřů. V 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 20,99 Kč/USD. Důležitou událostí týdne bude pro korunu čtvrteční zasedání bankovní rady České národní banky (ČNB).
Analytici oslovení ČTK se shodují na tom, že rada ČNB ponechá základní úrokovou sazbu beze změny na 3,75 procenta. Naznačují to i výroky členů rady v médiích. ČNB naposledy upravila měnovou politiku na červnovém jednání, kdy základní úrokovou sazbu zvýšila o čtvrt procentního bodu. Bylo to první zvýšení sazeb po čtyřech letech.
Analytik Purple Trading Jaroslav Tupý dnes upozornil, že důležitější bude doprovodný komentář guvernéra ČNB Aleše Michla. "Přednese novou prognózu pro další období, která ale bude zřejmě výrazně jestřábější než ta minulá, vzhledem k tomu, že ceny energií jsou stále vysoko a propisují se do výše inflace," uvedl Tupý. Trhy budou podle něj také ostře sledovat, zda Michl naznačí trajektorii vývoje úrokových sazeb do konce roku, případně navýšení úrokové sazby na příštím zářijovém zasedání ČNB.
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Zdroj: Patria Online