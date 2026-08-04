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Spider-Man přepsal dějiny kinematografie. Za jediný víkend vydělal téměř miliardu dolarů a porazil i Avengers

4. 8. 2026 – 18:44 | Magazín | Boris Staněk

Spider-Man přepsal dějiny kinematografie. Za jediný víkend vydělal téměř miliardu dolarů a porazil i Avengers
zdroj: Profimedia
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O takovém návratu se může většině hollywoodských hrdinů jen zdát. Film Spider-Man: Brand New Day během premiérového víkendu doslova zaplavil kina a svými tržbami překonal i rekord, který dlouhých sedm let držel snímek Avengers: Endgame. Tom Holland tak znovu dokázal, že pavoučí muž rozhodně nepatří do filmového důchodu.

Ještě před premiérou se spekulovalo, zda už diváci nejsou všemi těmi maskami, superschopnostmi a nekonečným zachraňováním světa unavení. Některé novější komiksové filmy v kinech nenaplnily očekávání, a tak se začalo mluvit o takzvané superhrdinské únavě. Spider-Man ale tyto pochybnosti během jediného víkendu rozmetal na kusy.

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Spider-Man porazil i dosud nepřekonatelné Avengers

Snímek utržil během premiérového víkendu v kinech ve Spojených státech a Kanadě konečných 360 milionů dolarů, tedy přibližně 7,6 miliardy korun. Překonal tím Avengers: Endgame, jejichž severoamerický rekord z roku 2019 činil 357,1 milionu dolarů.

První odhady přitom naznačovaly, že Spider-Man skončí těsně pod historickým maximem. Studio Sony v neděli očekávalo tržby kolem 355 milionů dolarů. Mimořádně silná návštěvnost však konečné číslo vytáhla ještě výše a pavoučí hrdina se mohl přehoupnout přes Avengers. 

Také samotný pátek se zapsal do historie. Film podle zveřejněných údajů utržil během prvního dne včetně předpremiér přibližně 168 milionů dolarů, čímž překonal dosavadní jednodenní rekord Avengers: Endgame ve výši 157,4 milionu.

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Za tři dny se přiblížil miliardě

Ještě působivější je celosvětový výsledek. Spider-Man: Brand New Day během prvního víkendu utržil přibližně 932 milionů dolarů, tedy téměř 20 miliard korun. Stal se tak druhým nejúspěšnějším globálním startem v historii.

Tady je ovšem potřeba jedno upřesnění. Celosvětový rekord filmu Avengers: Endgame neporazil. Ten v roce 2019 vstoupil do kin s tržbami přesahujícími 1,2 miliardy dolarů. Nový Spider-Man tedy zvítězil v Severní Americe, zatímco v celosvětovém žebříčku obsadil druhé místo.

Nejde navíc o počet návštěvníků, jak někdy uvádějí titulky, ale o příjmy ze vstupného. Ty mohou ovlivnit například ceny lístků, představení IMAX a další prémiové formáty.

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Peter Parker začíná úplně nový život

Čtvrtý samostatný Spider-Man s Tomem Hollandem navazuje na události filmu Bez domova. Svět už si nepamatuje, kdo je Peter Parker, a zapomněli na něj i jeho nejbližší. Mladík proto žije osaměle a naplno se věnuje boji se zločinem.

profimedia-1119909520 Tom Holland ve filmovém snímku Spider-man zdroj: Profimedia

Podle oficiální synopse společnosti Sony v něm však tlak a pohled na bývalé přátele, kteří pokračují ve svých životech bez něj, spustí nebezpečnou změnu. Právě ta se zároveň může stát jedinou možností, jak zastavit nového nepřítele ohrožujícího město. 

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Hollywood dostal jasný vzkaz

Úspěch filmu nezvedl pouze samotného Spider-Mana. Celkové tržby severoamerických kin dosáhly během víkendu přibližně 429 milionů dolarů, což znamenalo nový rekord pro celý trh. Pomohl k tomu také pokračující zájem o film The Odyssey. 

Předseda Sony Pictures Tom Rothman reagoval na výsledky jednoduchou otázkou: „Takže filmy přece jen nejsou mrtvé?“ A čísla mu tentokrát dávají za pravdu.

Spider-Man: Brand New Day nejenže vrátil diváky před velká plátna, ale zároveň ukázal, že správně zvolený hrdina může stále vyvolat filmovou horečku. Jestli tempo vydrží, mohl by se snímek zařadit mezi několik málo filmů, které celosvětově překonaly hranici dvou miliard dolarů. Po premiérovém víkendu už taková představa rozhodně nepůsobí jako komiksová fantazie.

Tagy:
Hollywood miliony výdělek celebrity film Spider-Man spiderman
Zdroje:
variety.com, hollywoodreporter.com, sonypictures.com

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