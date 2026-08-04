Z kusu látky za pár stovek vytvoříte za pět minut šaty jako z luxusního butiku. Vypadají, jako by stály několik tisíc korun
4. 8. 2026 – 16:50 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Zapomeňte na šicí stroj, složité střihy a hodiny strávené u krejčové. K vytvoření efektních šatů může stačit obyčejný kus látky, několik spínacích špendlíků a pásek. Během pár minut z nich vznikne model, který na první pohled vypadá jako z luxusního butiku.
Když se řeknou společenské šaty, většina z nás si představí značkovou prodejnu, několik zkoušek a cenovku začínající na několika tisících korun. Videa kolující po sociálních sítích ale ukazují, že někdy rozhoduje především nápad. To, co na začátku připomíná obyčejnou metráž nebo velký šátek, se pomocí několika jednoduchých pohybů promění v elegantní šaty, asymetrický top, dlouhou sukni nebo vzdušnou tuniku.
Co budete potřebovat
Základem je dostatečně velký kus splývavé látky. Pro vytvoření šatů lze použít například čtverec o rozměrech přibližně 1,5 x 1,5 metru nebo 1,6 × 1,6 metru, konkrétní velikost je ale potřeba přizpůsobit postavě i požadovanému střihu.
Dále si připravte několik pevných spínacích špendlíků, pásek a případně výraznou brož. Hodit se může také oboustranná páska určená na oblečení, která pomůže udržet výstřih nebo řasení na správném místě.
Potřebovat tedy budete:
- několik pevných spínacích špendlíků,
- úzký nebo výraznější pásek,
- ozdobnou brož,
- případně oboustrannou pásku na oblečení.
Nejlépe se pracuje s materiálem, který pěkně splývá, příliš se nemačká a pokud možno se netřepí. Vhodný může být lehký úplet, viskóza, satén nebo jiná měkká látka. Velmi jemný šifon sice působí luxusně, bývá však průsvitný, a proto může vyžadovat spodní šaty nebo další vrstvu.
Z obyčejné látky šaty během pěti minut
Látka se nejprve správně přeloží a obtočí kolem těla. Poté se na vybraných místech nařasí a upevní spínacími špendlíky nebo broží. Pásek ji stáhne v pase, vytvoří siluetu a zároveň pomůže celý model udržet pohromadě.
Právě řasení dokáže s výsledkem udělat největší kouzla. Materiál může zakrýt partie, které nechcete zdůrazňovat, a naopak upozornit na pas, ramena nebo dekolt. Když přidáte výrazné náušnice, elegantní kabelku a boty na podpatku, málokdo pozná, že základ celého outfitu stál jen několik stovek korun.
Důležitá je také volba barvy. Černá, vínová, smaragdově zelená, tmavě modrá nebo šampaňská mohou působit mimořádně elegantně. Jednobarevná látka navíc nechá vyniknout řasení a výsledný model nebude působit přeplácaný.
Ráno přehoz přes ramena, večer luxusní model
Největší výhodou je variabilita. Z jednoho kusu látky může vzniknout přehoz přes plavky, dlouhá sukně, top na jedno rameno i večerní šaty. Po rozvázání navíc ve skříni nezůstane další model, který si obléknete jednou za rok, ale univerzální materiál připravený na další proměnu.
Samozřejmě nejde o klasicky ušité šaty s podšívkou, zapínáním a dokonale začištěnými švy. Jedná se především o stylingový trik, který může posloužit při fotografování, na dovolené, letní párty nebo ve chvíli, kdy potřebujete rychle vytvořit neobvyklý outfit.
Než vyrazíte ven, udělejte malý test
Improvizované šaty musí být opravdu dobře upevněné. Před odchodem se v nich projděte, posaďte se, zvedněte ruce a několikrát se otočte. Spínací špendlíky musejí být bezpečně zapnuté a umístěné tak, aby netlačily ani se nemohly samovolně otevřít.
Na citlivých místech je lepší použít více způsobů zajištění současně. Vedle špendlíků může pomoci pásek, brož nebo oboustranná páska na oblečení. Jinak by se z efektního modelu mohl při prvním prudším pohybu stát až příliš odvážný outfit.
Tento jednoduchý trik ukazuje, že luxusní vzhled nemusí začínat vysokou cenovkou. Někdy stačí kus látky za pár stovek, několik špendlíků, pásek a trocha odvahy. Za pět minut můžete vytvořit šaty, které vypadají, jako by stály několik tisíc korun