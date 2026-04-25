Výročí, která připadají na sobotu 25. dubna
25. 4. 2026 – 11:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Sobota 25.dubna je 115. dnem roku 2026, do konce roku zbývá 250 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 1992 (27,0 stupně C) a nejnižší v roce 1854 (minus 1,8 stupně C).
Svátek má Marek. Je to jméno latinského původu (vzniklo zřejmě zkrácením výrazu Martius, který znamená "Martův, náležející Martovi - římskému bohu války") a vykládá se jako "bojovník, válečník; bojovný, válečnický". Jeho nejslavnějším nositelem je evangelista Marek. K jeho známým nositelům patří moderátor Eben, herec Vašut nebo fotbalista Jankulovski.
Pranostika:
Kolik tepla před Markem, tolik zimy po něm.
Narozeniny slaví:
primabalerina, choreografka a pedagožka Olga Skálová (1928)
americký herec Al Pacino (1940)
herec Josef Dvořák (1942)
sálový cyklista Jan Pospíšil (1945)
švédský hudebník, člen bývalé skupiny ABBA Björn Ulvaeus (1945)
lékař Pavel Dungl (1948)
francouzský politik Dominique Strauss-Kahn (1949)
hudební skladatel Zdenek Merta (1951)
skokanka do vody Milena Duchková-Neveklovská (1952)
ruský hokejový brankář Vladislav Treťjak (1952)
americká herečka Renée Zellwegerová (1969)
houslista Pavel Šporcl (1973)
dráhový cyklista Pavel Buráň (1973)
švédská sjezdařka, olympijská vítězka Anja Pärsonová (1981)
brazilský jezdec formule 1 Felipe Massa (1981)
běžec na lyžích Dušan Kožíšek (1983)
tibetský pančenlama Gendün Čhökji Ňima (1989)