V jaké nemocnici v Česku umírá nejvíce pacientů. Nová data odhalila zásadní rozdíly

25. 4. 2026 – 13:40 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Rozhodují minuty i místo Rozdíly mezi nemocnicemi jsou větší, než se čekalo. Ještě donedávna se o kvalitě českých nemocnic mluvilo spíše obecně. Nová data ale poprvé ukazují konkrétní čísla  a v některých případech jsou rozdíly natolik výrazné, že vyvolávají otázky.

Nejde přitom o okrajový problém. U vážných diagnóz, jako je cévní mozková příhoda, může jít doslova o život.

Nejvyšší úmrtnost vykazují Karlovy Vary

Podle aktuálních dat Ministerstva zdravotnictví patří mezi nemocnice s nejvyšší úmrtností u mrtvice Karlovarská krajská nemocnice.

U pacientů zde zemře do 30 dnů po příhodě přibližně 21 % nemocných. To je nejvyšší hodnota v České republice.

Pro srovnání – nejlepší centra se pohybují kolem 6 až 8 %.

Rozdíl je tedy až trojnásobný.

Rozdíly se objevují i jinde

Karlovy Vary nejsou jediným místem, kde data vyvolala pozornost.

Vyšší úmrtnost byla zaznamenána i v dalších zařízeních, například ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze, kde se výsledky pohybují nad republikovým průměrem.

Odborníci přitom upozorňují, že podobné rozdíly mohou být v řadě dalších zařízení. Ne vždy jsou ale veřejně prezentovány tak jednoznačně.

Jedno číslo ale nevypovídá celý příběh

Na první pohled může být závěr jednoduchý: vyšší úmrtnost znamená horší nemocnici. Jenže realita je složitější.

Nemocnice neléčí stejné pacienty. Některá zařízení přijímají více těžkých případů, starších lidí nebo pacientů, kteří se do nemocnice dostanou pozdě. To se do výsledků zásadně promítá.

Rozdíly tak často neodrážejí jen kvalitu péče, ale i náročnost případů, které nemocnice řeší.

Velkou roli hraje i region

Příkladem je právě Karlovarský kraj.

Ten dlouhodobě patří mezi oblasti s horším zdravotním stavem populace. Lidé zde častěji trpí chronickými nemocemi a méně využívají preventivní péči. Pacienti se tak k lékaři dostávají později a jejich šance na přežití je tím pádem nižší.

U mrtvice přitom rozhodují minuty. Čím dříve se pacient dostane k léčbě, tím větší má šanci na přežití i návrat do běžného života.

České zdravotnictví jako celek si přitom vede velmi dobře

Paradoxem je, že i přes tyto rozdíly patří Česká republika mezi světovou špičku v léčbě mrtvice.

Systém dokáže reagovat rychle a velká část pacientů se díky tomu uzdraví nebo se jejich stav výrazně zlepší. To znamená jediné.

Problém není v kvalitě zdravotnictví jako celku, ale v tom, že výsledky nejsou všude stejné.

Co z toho plyne pro pacienty

Nová data ukazují realitu, která není úplně jednoduchá. Ano, existují nemocnice, kde podle statistik umírá více pacientů než jinde. Zároveň ale platí, že tato čísla nelze interpretovat bez kontextu.

Výběr nemocnice tak není jen o tabulkách. Zásadní roli hraje rychlost zásahu, dostupnost péče a zdravotní stav pacienta.

O šanci na přežití někdy rozhoduje víc než jen lékař

Na konci nejde jen o čísla. Rozhoduje rychlost, s jakou se člověk dostane k pomoci, jeho stav i to, jak funguje celý systém kolem něj. Nebojte se o péči říct. Pokud je stav vážný, není prostor pro obavy z reakce okolí. Zdraví máte jen jedno – a včasný zásah může změnit všechno. 

Protože někdy nerozhoduje jen nemocnice. Ale to, jestli se pomoc dostane včas. A právě to je možná nejzásadnější závěr, který nová data ukazují.

Tagy:
nemocnice úmrtí regiony péče pacient
Zdroje:
Zdravotnický deník, SeznamZprávy, mzd.gov.cz, tribune.cz
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

