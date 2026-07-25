Výročí, která připadají na sobotu 25. července
25. 7. 2026 – 11:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Sobota 25.července je 206. dnem roku 2026, do konce roku zbývá 159 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 2019 (36,3 stupně C) a nejnižší v roce 1907 (9,4 stupně C).
Svátek má Jakub. Je to jméno hebrejského původu, které znamená "ten, kdo se drží za patu", přeneseně "druhorozený". Rozšířilo se prostřednictvím latinských podob Jacobus a Jocomus. K jeho známým nositelům patří herec a režisér Špalek, skokan na lyžích a politik Janda, zpěvák Smolík či moderátor Železný.
Pranostika:
Na Jakuba prvních brambor průba.
Je-li teplý svatý Jakub, studené jsou Vánoce.
Narozeniny slaví:
francouzský režisér a scenárista Claude Zidi (1934)
australský architekt Glenn Murcutt (1936)
slovenská sopranistka Magdaléna Hajóssyová (1946)
běloruský fyzik, politik a disident Aljaksandr Milinkevič (1947)
textařka a herečka Gabriela Osvaldová (1953)
americká modelka somálského původu Iman (1955)
předseda České biskupské konference (ČBK) a olomoucký arcibiskup Josef Nuzík (1966)
americký herec Matt LeBlanc (1967)
švédská biatlonistka Magdalena Forsbergová (1967)
básník, prozaik a esejista Jaromír Typlt (1973)
první dítě ze zkumavky Louise Brownová (1978)
spisovatelka a scenáristka Petra Soukupová (1982)
písničkář Pokáč, vlastním jménem Jan Pokorný (1990)
fotbalista Adam Hložek (2002)