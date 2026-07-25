Dnes je sobota 25. července 2026., Svátek má Jakub
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Výročí, která připadají na sobotu 25. července

25. 7. 2026 – 11:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Výročí, která připadají na sobotu 25. července
Pokáč s manželkou Eliškou zdroj: Profimedia
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Sobota 25.července je 206. dnem roku 2026, do konce roku zbývá 159 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 2019 (36,3 stupně C) a nejnižší v roce 1907 (9,4 stupně C).

Svátek má Jakub. Je to jméno hebrejského původu, které znamená "ten, kdo se drží za patu", přeneseně "druhorozený". Rozšířilo se prostřednictvím latinských podob Jacobus a Jocomus. K jeho známým nositelům patří herec a režisér Špalek, skokan na lyžích a politik Janda, zpěvák Smolík či moderátor Železný.

Pranostika:

Na Jakuba prvních brambor průba.

Je-li teplý svatý Jakub, studené jsou Vánoce.

Narozeniny slaví:

francouzský režisér a scenárista Claude Zidi (1934)

australský architekt Glenn Murcutt (1936)

slovenská sopranistka Magdaléna Hajóssyová (1946)

běloruský fyzik, politik a disident Aljaksandr Milinkevič (1947)

textařka a herečka Gabriela Osvaldová (1953)

americká modelka somálského původu Iman (1955)

předseda České biskupské konference (ČBK) a olomoucký arcibiskup Josef Nuzík (1966)

americký herec Matt LeBlanc (1967)

švédská biatlonistka Magdalena Forsbergová (1967)

básník, prozaik a esejista Jaromír Typlt (1973)

první dítě ze zkumavky Louise Brownová (1978)

spisovatelka a scenáristka Petra Soukupová (1982)

písničkář Pokáč, vlastním jménem Jan Pokorný (1990)

fotbalista Adam Hložek (2002)

Tagy:
ČR mix kalendárium 25. července
Zdroje:
ČTK

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