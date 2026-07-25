Norský útočník Brunes se stal nejdražší posilou fotbalové Sparty
25. 7. 2026 – 14:28 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalová Sparta získala norského útočníka Jonatana Brunese z Rakówa Čenstochová.
Bratranec hvězdy Manchesteru City Erlinga Haalanda podepsal na Letné víceletou smlouvu. Pražský klub to uvedl na svém webu.
Mělo by jít o rekordní posilu letenského celku i nejdražší transfer do české ligy. Podle polských médií zaplatí Sparta za pětadvacetiletého hráče kolem šesti milionů eur (145 milionů korun) a k tomu případné bonusy.
Brunes má za sebou také angažmá v Lovani, Strömsgodsetu nebo Lilleströmu. "Jonatan v posledních dvou sezonách nastřílel napříč všemi soutěžemi 40 gólů, čímž potvrdil, že je prověřeným zakončovatelem," řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.
"Schopnost střílet góly všemi způsoby a jeho variabilita z něj dělají útočníka využitelného v různých rozestaveních i proti odlišným typům soupeřů. Umí si najít prostor mezi řadami a svým herním myšlením pomoci týmu při výstavbě hry, zároveň dokáže dobře pracovat na ofsajd lajně a nabíhat za obranu," dodal Rosický.
Sparta podle médií dotahuje také transfer norského stopera Tobiase Guddala z Tromsö, který ještě nastoupil v úvodním utkání 2. předkola Evropské ligy proti Hradci Králové (0:1). Jeho cena se pohybuje kolem 4,5 milionu eur (109 milionů korun).